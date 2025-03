Polícia realiza resgate de mulher feita refém em São Gonçalo

Uma mulher foi resgatada por autoridades policiais após ser sequestrada no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (3). O incidente ocorreu quando cinco homens encapuzados e armados invadiram a residência da vítima.

Os criminosos, que realizaram um roubo dentro da casa, subtraíram diversos pertences e dinheiro antes de forçar a moradora a entrar em um veículo. Após o sequestro, os bandidos entraram em contato com familiares da mulher, exigindo um resgate no valor de R$ 200 mil para sua liberação.

Diante da situação alarmante, os parentes imediatamente acionaram a polícia. A Delegacia Antissequestro (DAS), em colaboração com policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de São Gonçalo, iniciou as investigações e conseguiu identificar o veículo utilizado pelos sequestradores, que ainda estava estacionado no Jardim Catarina.

As equipes policiais se deslocaram até o local e realizaram o resgate da vítima, que foi encontrada com os olhos vendados. Durante a ação, um dos criminosos foi preso e um menor foi apreendido. As autoridades continuam as buscas para localizar os demais envolvidos no crime.

A ocorrência destaca o compromisso das forças de segurança em combater o crime e proteger a população local.