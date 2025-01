Atleta Olímpico Realiza Resgate Heroico em Praia de São Luís

Na tarde de sexta-feira (10), Bruno Lobo, médico e atleta olímpico de kitesurf natural do Maranhão, protagonizou um ato heroico ao salvar uma jovem que estava se afogando em alto-mar, na capital maranhense, São Luís.

O incidente ocorreu enquanto Lobo testava um novo sistema de filmagem para seu equipamento esportivo. Ele havia acabado de participar das competições de kitesurf nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde obteve a sétima colocação.

HERÓICO!



O atleta olímpico Bruno Lobo, vencedor do Prêmio Brasil Olímpico 2024 como melhor velejador, salvou a vida de uma jovem ao resgatá-la de um afogamento nesta sexta-feira (10). Um ato de coragem e humanidade que merece muitos aplausos. Parabéns, Bruno! 👏👏🫶



Por volta das 17h40, após uma sessão de testes, Lobo decidiu entrar no mar uma última vez. Durante essa imersão, ele escutou gritos de socorro e avistou a jovem em dificuldades, já distante da costa. “Foi estar no lugar certo, na hora certa, porque com certeza se eu não estivesse lá, a jovem não teria resistido”, declarou Lobo em um vídeo postado no sábado (11).

Descrevendo o momento crítico, ele relatou: “Logo após nadar alguns metros, ouvi os pedidos de socorro e vi a jovem em alto-mar. Ela estava além da arrebentação e a maré estava forte.” Com agilidade, Lobo alcançou a vítima, que demonstrava sinais de exaustão extrema. “Coloquei-a nas minhas costas e utilizei o kite para trazê-la de volta à praia,” acrescentou o atleta, reconhecido como um dos principais representantes do esporte no Brasil.

Após o resgate, a jovem recebeu atendimento imediato da equipe de salva-vidas presente na praia e passa bem. Em sua mensagem de agradecimento, Lobo alertou sobre os perigos do mar: “A maré vazando puxa muito aqui em São Luís. Sou grato a Deus por ela estar viva e por ter conseguido realizar esse resgate.”

Conforme dados do boletim anual da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático referente a 2024, o Brasil registra uma média alarmante de 15 mortes por afogamento diariamente, sendo três delas crianças e duas adolescentes. Em 2022, mais de 100 mil afogamentos não fatais foram contabilizados no país.