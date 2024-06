Colégio Santo Américo inclui alunos e famílias em projetos de prevenção ao bullying

A cultura de paz e ensino dos valores cristãos beneditinas está presente na rotina acadêmica dos alunos do Colégio Santo Américo desde sua fundação, em 1951. As mudanças de hábitos e comportamento de crianças e jovens trazidas ao longo dos anos por intermédio, principalmente, dos avanços tecnológicos, fizeram com que a instituição criasse seu manual de convivência como forma de garantir a harmonia no ambiente escolar.

Desde muito antes da Lei 13.185/2015, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo o território nacional e obrigou escolas, clubes e agremiações adotarem medidas de combate e prevenção ao bullying, o Colégio Santo Américo já tratava do tema com seus alunos.

Casos de bullying com finais trágicos ganharam notoriedade em todo o país, trazendo à tona uma questão que atinge crianças e jovens diariamente e que era tratada de maneira velada, sem qualquer tipo de consequência aos praticantes da intimidação. O número crescente de casos fez com que em janeiro de 2024 fosse sancionada a Lei 14.811/2024, que criminaliza o bullying e o cyberbullying.

Reforçando a parceria escola-família, o Colégio Santo Américo intensificou e ampliou as ações de prevenção ao bullying colocando o tema em salas de aulas e em conversas com os pais, tendo o próprio aluno como protagonista de ações e falas. “Ninguém melhor do que o próprio jovem para falar abertamente sobre bullying e cyberbullying com os demais jovens. Eles conseguem se apropriar do tema com facilidade e usar a linguagem de seus pares para fazer com que a mensagem chegue mais clara até eles”, diz Claudia Sartori Zaclis, Diretora Pedagógica do Colégio Santo Américo.

Para tratar a questão em sua origem, o colégio criou um fluxograma que explica o processo, identifica situações de conflito – ou não -, analisa e cria ações concretas que envolvem toda a comunidade escolar – coordenadores, professores, tutores, orientadores educacionais e de convivência, alunos e familiares. “A família é nosso principal canal nesse processo porque ela, além de suporte, dá continuidade às ações no ambiente familiar, não deixando que o assunto permaneça apenas dentro dos muros da escola”, diz a diretora.

Uma das medidas tomadas pelo Santo Américo foi levar o assunto para as aulas de tutoria, que passaram a ter temas como “Respeito, violência dentro da escola, bullying e cyberbullying” desenvolvidos pelos tutores. No Ensino Médio o assunto também vem sendo tratado pelos alunos da eletiva Solidariedade em Ação, que estão desenvolvendo um projeto de prevenção ao bullying para ser discutido no colégio e, posteriormente, levado por eles para escolas da rede pública de ensino.

O projeto ConViva, lançado em 2023 por intermédio da Pastoral do Colégio Santo Américo para promover ações e formações que privilegiem um ambiente emocional saudável para toda a comunidade escolar, inaugurou, no final do último mês de maio os encontros do ciclo de formação “ConViva para Pais”. “Teremos quatro encontros anuais com os pais com o objetivo de investir na formação e orientação de nossa comunidade parental. Acreditamos que esse trabalho fortalecerá ainda mais a relação entre família e escola, ampliando nosso projeto pedagógico. Queremos promover um ambiente saudável, acolhedor e respeitoso, alinhado aos nossos valores beneditinos, pois entendemos que a parceria entre família e escola é essencial para o desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes”, finaliza Claudia Zaclis.

Sobre o Colégio Santo Américo

Fundado em 1951 por monges beneditinos húngaros, o Colégio Santo Américo atende alunos do Ensino Infantil, Fundamental Anos Iniciais, Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Mantido pelo Mosteiro São Geraldo de São Paulo, o colégio é reconhecido com o Selo da Unesco e oferece a seus alunos o ambiente ideal para a formação humana, acadêmica, esportiva e cultural. Desde 1963 o Colégio Santo Américo ocupa uma área de 64 mil m² no bairro Morumbi.