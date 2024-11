Colégio promove mostra cultural de empreendedorismo juvenil em São Paulo

No próximo sábado, dia 23 de novembro, o Brazilian International School – Colégio BIS realiza sua Mostra Cultural 2024, um evento multidisciplinar com o tema “Young Entrepreneurs / Jovens Empreendedores”. A iniciativa reflete a proposta pedagógica da instituição, que valoriza a criatividade, o pensamento crítico e o protagonismo dos alunos no desenvolvimento de habilidades empreendedoras.



O evento terá apresentações das turmas desde o 2º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, abordando temas variados como sustentabilidade, empreendedorismo social, inovação e tecnologia, com o objetivo de promover a conscientização sobre o impacto do conhecimento no desenvolvimento global.



O colégio incentiva a criação de projetos que estimulam a iniciativa e a criatividade dos alunos, preparando-os para o mercado. “A Mostra Cultural é um marco anual que reforça o compromisso do BIS com a formação de cidadãos inovadores e preparados para os desafios do futuro”, afirma a diretora pedagógica, Audrey Taguti.



Programação Mostra Cultural 2024 do Colégio BIS:



Year 2

Sustainable Products (Itens Sustentáveis) – 9h às 10h

Good Practices for a Better World (Boas Práticas para um Mundo Melhor – Empreendedorismo Social) – 9h às 10h

Year 3

Exploring Creative Talents through Emotional Intelligence (Explorando Talentos Criativos por meio da Inteligência Emocional) – 10h30 às 11h30

The Power of Social Entrepreneurship (O Poder do Empreendedorismo Social) – 10h30 às 11h30

Year 4

Creativity and Entrepreneurial Art (Criatividade e Arte Empreendedora) – 12h às 13h

The Importance of Digital Influencers (A Importância dos Influenciadores Digitais) – 12h às 13h

Year 5

Professions of the Future (Profissões do Futuro) – 14h às 15h

Kids and Unicorns – Nurturing Young Entrepreneurs (Crianças e Unicórnios – Criando Pequenos Empreendedores) – 14h às 15h

Year 6

Games for Visually Impaired People (Jogos para Deficientes Visuais) – 9h às 9h40

Year 7

Empathy and Innovation (Empatia e Inovação) – 11h às 11h40 e 12h às 12h40

Year 8

Entrepreneurship for Better Health (Empreendendo para uma Saúde Melhor) – 13h às 13h40 e 14h às 14h40

Year 9

Learning to be an Entrepreneur – A Teen Brand (Aprendendo a Empreender – Uma Marca Teen) – 9h às 9h40 e 10h às 10h40

Year 10

Entrepreneurship (Empreendedorismo) – 11h às 11h40

Year 11

Technology as a Solution to Social Emergencies (Tecnologia como Solução para Emergências Sociais) – 13h20 às 14h e 14h20 às 15h

Year 12

Social Entrepreneurship – Bio-Jewelry Made of Resins (Empreendedorismo Social – Biojoias de Resina) – 9h às 15h

Exposição Geral