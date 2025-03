Coke Studio oferece um ponto de vista único sobre o Lollapalooza Brasil

O Coke Studio retorna ao Lollapalooza Brasil trazendo sua já icônica pista de dança, elevando a experiência do público dentro do festival. Localizado em uma área privilegiada do evento, o espaço convida os fãs de música a viverem momentos inesquecíveis e compartilháveis em um ambiente vibrante, que celebra a diversidade musical e a pluralidade de perspectivas.

Com um visual inovador, o espaço combina diferentes texturas e elementos visuais que refletem a multiplicidade do festival, criando um cenário dinâmico e imersivo. Além disso, um line-up especial de atrações promete agitar os três dias de evento, proporcionando performances únicas. A programação contará com DJs residentes, DJs convidados, artistas emergentes e grandes headliners da música brasileira, garantindo uma trilha sonora pulsante. Entre os destaques estão Fresno, Fran Gil, Júlia Costa, Rooftime e Bruno Gadiol, além de um time de peso de DJs como Gop Tun DJs, Cyberkills, Luísa Viscardi, Tamy, Mílian Dolla e VHOOR.

“A Coca-Cola tem uma relação profunda e de longa data com a música e as novas gerações. A marca leva o Coke Studio, sua plataforma global de música, para o festival com um espaço que reforça nossa missão de estarmos sempre perto dos consumidores, compartilhando momentos especiais. Estamos muito animados em oferecer ao público uma experiência tão marcante e inovadora, que celebra o poder da música em conectar pessoas e criar memórias únicas,” afirma Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Experiências interativas e prêmios exclusivos

Além de um line-up poderoso, o Coke Studio apresenta novidades para engajar ainda mais o público. Dentro do espaço, os participantes poderão personalizar cordões exclusivos, que podem ser usados como acessório para looks, bolsas ou celulares. Para maior conforto e facilidade de acesso à experiência, uma entrada exclusiva será disponibilizada pela rampa direita, garantindo um fluxo mais organizado.

A grande aposta deste ano é o copo de Coca-Cola distribuído nos bares, transformado em uma experiência gamificada oferecerá prêmios especiais para serem resgatados e desfrutados dentro do festival. Através de um QR code impresso nos copos, os participantes poderão concorrer a brindes como câmeras de fotos instantâneas, cordões customizados e o acesso a uma área exclusiva com open bar de Coca-Cola.

O público também poderá registrar seus próprios conteúdos dentro do espaço e interagir com uma ativação de vídeos em um formato inovador, tornando a experiência ainda mais memorável. E, claro, para refrescar a jornada pelo festival, não vai faltar aquela Coca-Cola gelada perfeita dentro do Coke Studio.