Vai ao Lolla BR 2025? Veja o que Budweiser preparou para este ano

Basta ter vivido um Lollapalooza Brasil com Budweiser para entender: a marca sabe o que faz quando o assunto é cerveja e música. Em 2025, Bud segue como patrocinadora oficial do festival, colocando toda sua prática como marca global parceira dos maiores artistas e festivais em um espaço que tem tudo para ser um dos destinos mais visitados dos três dias de evento. Com dois palcos assinados, ativações imersivas, brindes disputados e um paredão de chopp de autoatendimento, a marca transforma sua presença em uma experiência inesquecível.

Estande Budweiser

O espaço de Bud no Lolla BR 2025 foi desenhado para oferecer uma experiência integrada. É ali que o público encontra uma vista privilegiada para o Palco Budweiser, casa dos principais artistas do festival, além do Palco Bud Zero: uma pista eletrônica que agita os intervalos entre os grandes shows com sets incríveis de nomes como Syon Trio, Discos Baratos, Ca Mina e Thay Girão. Mas as surpresas com Bud Zero começam no trajeto: quem garantiu o Lolla Express poderá conferir uma ativação surpreendente no primeiro dia de festival.

Para registrar tudo

Além dos bares com Budweiser, Bud Zero e água espalhados por todo o festival, a marca está levando um total de 50 torneiras de chopp com auto atendimento, tanto no seu estande quando no Lounge, para para agilizar o serviço – especialmente para quem já estiver com o copo da marca em mãos.

O espaço da marca também contará com um camarim montado com as exigências mais icônicas e extravagantes da história da música, um cenário perfeito para os visitantes tirarem fotos como verdadeiros rockstars. O camarim também receberá um encontro entre um ídolo e seus fãs. O estande também conta com paredes de lambe-lambes com design exclusivo para render fotos ótimas para o feed.

Tudo vira conteúdo, lembrança e assunto. Os copos personalizados de Budweiser voltam a ser item de desejo, desta vez acompanhados por tirantes exclusivos para copos e celulares, que prometem ser item de desejo. É o tipo de brinde que vira parte do look e da memória afetiva do festival.

“Bud está presente nos principais festivais do mundo e é uma marca que tem repertório, propriedade e presença. Estamos no Lolla BR desde 2018, mas temos registros de Budweiser patrocinando o Lolla já em 1994. Neste ano, a marca volta a fazer o que sabe, que é entregar uma experiência inesquecível para fãs, ídolos e todo mundo que curte uma celebração”, diz Mariana Santos, diretora de Budweiser no Brasil.