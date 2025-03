McDonald’s chega com a MéquiLand ao Lollapalooza Brasil

Em um ano de Lollapalooza Brasil com um dos line-ups mais diversos, o McDonald’s aterrissa no festival para transformar em uma experiência ainda mais saborosa para quem passar pelo Autódromo de Interlagos nos dias 28, 29 e 30 deste mês. Em 2025, a marca reforça sua presença no evento e se posiciona como o ponto de encontro oficial de todos os fãs.

Em uma megaoperação com mais de 3.500 m², a rede prepara surpresas na MéquiLand, um Parque de Alimentação completo para o festival que combina entretenimento e sabor com a mesma qualidade e agilidade que os clientes de todo o Brasil já conhecem. A estrutura inclui um restaurante de 2.000 metros quadrados, composto por três cozinhas operando simultaneamente, e três quiosques de McFritas que ficarão em locais estratégicos do autódromo, para que ninguém precise sair de perto do palco na hora de matar a fome de Méqui. E para levar toda essa experiência ao público, são mais de 400 profissionais atuando nos bastidores.

Para os fanáticos que passam horas na grade, o Méqui garante uma surpresa especial: o Méqui na Grade. A ação, já icônica, vai entregar sanduíches gratuitos para os fãs que estão aguardando pelo seu show favorito na frente dos palcos principais.

“O Lolla é um momento especial para os fãs de música, e queremos que eles vivam essa experiência ao máximo, curtindo os shows e se alimentando com a gente. A cada edição mostramos que um festival com Méqui é mais gostoso e para proporcionar todo esse sabor só tendo um time altamente capacitado em sinergia. Os nossos funcionários estão preparados para oferecer um atendimento ágil e de qualidade, para que possamos manter a conexão da marca com o público a cada mordida, seja no nosso espaço ou na grade”, destaca Ricardo Guedes, Vice-Presidente de Operações do McDonald’s.

Clientes Meu Méqui são as estrelas da MéquiLand

Os clientes cadastrados no programa de fidelidade Meu Méqui terão acesso a um espaço exclusivo da marca no festival, um super domo onde poderão aproveitar momentos de muita diversão, como um karaokê para soltar a voz, inspirado nos artistas preferidos, tirar um tempinho para recarregar as energias e também o celular antes de curtir o próximo show.

Quem ainda não for membro, vai poder se cadastrar na hora e garantir a participação nas ações. Além disso, os fãs do festival terão à disposição ativações em toda MéquiLand, incluindo espaços instagramáveis e interativos que prometem surpreender.

Alguns clientes também vão poder participar de uma ação com câmeras analógicas para registrarem os seus momentos preferidos curtindo o festival com o Méqui. As fotos, que prometem registros incríveis, poderão ser conferidas nas redes sociais da marca.

E tem brinde! Quem não abre mão de uma McFritas durante o Lolla vai ganhar um porta-McFritas exclusivo, além de outros brindes que o público vai poder descobrir nos dias de festival.

“Os clientes do Meu Méqui já aproveitam vantagens incríveis e exclusivas no dia a dia, e no LollaBR não seria diferente. Este ano, pensamos com carinho em como retribuir quem faz do Méqui esse grande sucesso, criando experiências únicas que vão além do digital, ganhando vida em novos canais e oportunidades como o festival. O público pode esperar um olhar atento para ele no nosso espaço”, complementa Ricardo.

Uma campanha que fala a língua dos fãs

A campanha “Tem Méqui pra Todo Fã”, criada pela GALERIA.ag, com o mote ‘quando o alinhamento dos fandoms acontece, é no Méqui que todo mundo se encontra’, foi inteiramente desenhada para que a comunidade de fãs se sinta pertencente e entenda que o Méqui sabe o que acontece com o público do festival. Afinal, no LollaBR tem fãs de todo tipo de música e o Méqui é o ponto de encontro desses fandoms.

Dois filmes de 15’’ mostram como os clássicos da marca – como o Big Mac, o Cheddar McMelt e as McFritas – fazem parte da experiência do Lolla. Com música vibrante e um visual dinâmico, as ilustrações do artista Gustavo Perg dão um toque especial à campanha, misturando cores, movimento e energia.

A marca também vai marcar presença nas redes sociais com uma cobertura em tempo real no TikTok, trazendo conteúdos nativos e interativos para quem não puder estar no festival. A ideia é ampliar a experiência da MéquiLand para além do Autódromo, conectando-se com fãs de música e da marca em todo o país com conteúdo e ofertas exclusivas pra “galera do sofá”.

E para aquecer o clima antes do festival, no dia 21 de março, a marca lançou uma ação para os fãs que vestem a camisa! O público pode se inscrever, via plataforma da Ingresse, para ganhar uma camiseta exclusiva, estampada com ícones do McDonald’s, inspirada na tendência que é febre entre a GenZ: as Bootleg Shirts. A retirada do brinde será feita no Méqui 1000, nos dias 27, 28 e 29 de março, para que a galera possa ir ainda mais estilosa para o festival.

Sustentabilidade e diversidade são parte da experiência

O McDonald’s acredita que grandes momentos também são grandes oportunidades para fazer a diferença. No Lollapalooza Brasil 2025, a marca reforça o seu compromisso com a sustentabilidade e segue utilizando materiais reaproveitados das edições anteriores do festival na construção da MéquiLand, reduzindo o impacto ambiental do evento. Além disso, a operação contará com iniciativas para otimizar o uso de recursos e minimizar desperdícios com o seu programa de valorização dos alimentos.

Outro destaque é a valorização da diversidade. A equipe que trabalha no festival será composta por profissionais de diferentes perfis, refletindo e reforçando a cultura inclusiva da marca. “No Méqui, acreditamos que a experiência só é completa quando todas as pessoas se sentem bem-vindas, representadas e respeitadas. Esse é um compromisso inegociável que carregamos dentro e fora dos festivais”, destaca Mariana Scalzo, Diretora de Comunicação da Arcos Dorados no Brasil.