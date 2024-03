Coelhinho e chocolate marcam Páscoa no Atrium Shopping

A Páscoa é uma das datas mais doces do ano. Afinal, além do significado religioso, há uma grande simbologia que liga esta época a dois componentes especiais: o coelhinho e o chocolate. Pensando em proporcionar experiências temáticas ao público, o Atrium Shopping promove programação especial nos próximos dias.

No dia 29 de março, sexta-feira, o empreendimento se prepara para a chegada do coelho, que circula pelo shopping interagindo e tirando fotos com clientes as 14h, 15h, 16h e 17h, em sessões com duração de 40 minutos cada. Além disso, haverá distribuição de brindes, como chocolates, casquinha de sorvete e muito mais.

Já no sábado e domingo serão realizadas oito sessões (quatro em cada data) da Oficina de Páscoa, comandadas pelo vice-campeão do reality culinário Masterchef Júnior 2022, Lucas Bastos, ensinando a confeitar e decorar mini ovos recheados. O sucesso foi tamanho que as inscrições para estas atividades estão esgotadas.

E para aqueles que ainda buscam um local para comprar um presente ou uma lembrança para presentear nesta Páscoa, diversas lojas do Atrium Shopping têm chocolates à venda, como Cacau Show, Lojas Americanas, 1 a 99, Estrela do Lar e Ri Happy.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André