Cody Johnson faz show arrebatador na arena da Festa do Peão de Barretos

Na noite de sábado (24), a 69ª Festa do Peão de Barretos brilhou com uma programação que deixou o público em êxtase. O evento teve o privilégio de receber Chitãozinho e Xororó, uma das maiores duplas da música sertaneja, além do show internacional de Cody Johnson, que cativou a plateia com sua energia e talento. O palco Estádio ainda recebeu a dupla Hugo e Guilherme.

O show da dupla Chitãozinho e Xororó, parte da turnê “Por Todos os Tempos”, atraiu uma multidão para a arena do maior rodeio da América Latina e foi o primeiro da noite.

A apresentação foi um verdadeiro desfile de sucessos que moldaram a música sertaneja ao longo dos últimos 50 anos. Iniciando com os clássicos “Saudade da minha terra” e “60 dias apaixonado”, Chitãozinho e Xororó capturaram o espírito do público e mostraram porque são considerados ícones do gênero. A apresentação percorreu todas as fases da carreira da dupla com trechos narrados pelo jornalista Pedro Bial, que ressaltou a importância da dupla no cenário musical.

Com a canção “O Rei do Gado” houve uma homenagem ao lendário Tião Carreiro, uma figura central na história da música sertaneja que, se estivesse vivo, completaria 90 anos.

Chitãozinho e Xororó também incluíram no repertório sucessos como “Página virada”, “Coração sertanejo”, “A Majestade, o Sabiá” e um pout-pourri de “Vá para o inferno com o seu amor” e “Galopeira”. Nessa hora, a plateia vibrou, enquanto Xororó pediu para que o público registrasse o agudo característico de “Galopeeeeeeeeeeeira”.

Outro ponto alto do show foi a ida dos cantores para o palco no centro da arena, de onde fizeram junto ao público uma versão à capela de “Evidências”. Considerada um hino, a música foi entoada de forma emocionante.

A apresentação foi um misto de emoção e tradição, com a arena lotada reafirmando o status de Chitãozinho e Xororó como verdadeiras lendas da música sertaneja.

Atração Internacional

Palco para grandes shows, a arena da Festa do Peão de Barretos recebeu na sequência, pela primeira vez, o astro internacional Cody Johnson. De chapéu e fivela, o cantor norte-americano foi ovacionado pelo público praticamente o show inteiro. Em diversos momentos, o caubói do Texas incitou a galera do chapéu a balançar o acessório, levantar os braços, bater palmas e acender a luz dos celulares, sendo sempre prontamente atendido.

O setlist reuniu os principais sucessos do cantor como “Me and My Kind”, “Dance Her Home”, “With You I Am”, “Nothin’On You”, People in The Back”, “Dirt Cheap” e “The Painter”.

“De todos os shows da minha carreira, esse é o maior de todos”, declarou o cantor, emocionado.

Cody Johnson correu e dançou no palco, exibiu a bandeira do Brasil, tomou cerveja e ainda apresentou cada membro da banda individualmente, concedendo a cada um a oportunidade de exibir suas habilidades. O show teve, ainda, momentos de solo de guitarra e violino para delírio dos fãs da música country.

Pouco depois de uma espécie de despedida, Cody Johnson retornou ao palco discretamente, medindo a reação do público antes de se juntar à dupla Fernando & Sorocaba para cantar “Friends in Low Places”. O trio se revezou no microfone e saiu aplaudido pelo público que não arredou os pés da arena.

Encerrando a noite no palco Estádio, foi a vez de Hugo e Guilherme misturarem romantismo com sofrência na arena do Barretão. A apresentação dos cantores goianos reuniu clássicos sertanejos e sucessos atuais.

“Vazou na Braquiara” foi escolhida para abrir o show que também contou com outros hits como “Coração na Cama”, “Alguém me chama pra beber”, “Haja colírio”, “Tô bem melhor”, “Namorada reserva” e “Conveniência”.

Além das músicas de trabalho, Hugo e Guilherme ainda apresentaram canções de outros artistas e só saíram do palco no começo da manhã de domingo (25), ao som de “Planejei”.

Mais atrações

As atrações de sábado na 69ª Festa do Peão de Barretos começaram com a cantora Claudia Leitte comandado o trio do Barretão Elétrico pelas ruas do Parque do Peão. Claudinha conseguiu fazer o público sertanejo seguir o trio enquanto cantava seus principais sucessos. No repertório de axé, hits como “Largadinho”, “Baldin de gelo”, “Beijar na boca” e “Exttravasa”.

Já no Palco Amanhecer se apresentaram as duplas Jads e Jadson, Zé Ricardo e Thiago, VH e Alexandre, o cantor Bruno Rosa e a dupla Fiduma e Jeca, que embalou o sertanejo até mesmo depois do nascer do sol.