Coala Festival chega à 10ª edição com novo palco e mais de 60 atrações

Falta muito pouco para curtir os três dias de shows do Coala Festival! Marcado para os dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América da Latina, em São Paulo, o evento que completa dez anos de história receberá apresentações inesquecíveis de Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes; Lulu Santos; Os Paralamas do Sucesso; Planet Hemp, entre outros. O público poderá prestigiar a música brasileira no estreante Palco Tim, no Auditório Simón Bolívar, além dos já conhecidos Palco Principal e Club Coala. Os ingressos estão disponíveis (acesse aqui).

Todo ano, o Coala Festival é elogiado por sua organização e pela experiência do público dentro de suas dependências. E tudo pode ficar ainda melhor ao se preparar para os três dias do evento. Anota os horários e confira o que pode e não pode ser levado ao Memorial da América Latina.

O Coala Festival tem valores que vão de R$ 140,00 (meia-entrada para sexta-feira, 6) a R$ 460,00 (passe para três dias). Há ainda a opção do mini passe coalático, uma entrada para dois dias de festival combinados, que varia de R$ 290,00 a R$ 330,00. O Festival também revelou detalhes do acesso aos shows no auditório. Mais informações abaixo.

Confira os horários das atrações do Coala Festival 2024:

SEXTA-FEIRA, 6 de setembro

Club Coala – Banana Gold Records

14h | Gaspar Muniz e Beno

16h | Lysia

17h30 | Marta Supernova

19h | Kair

20h30 | Milos Kaiser

Palco Principal

14h | Helena Camarero

14h30 | Silvia Machete

15h20 | Lys Ventura

15h50 | Boca Livre

16h45 | Forró Red Light

17h25 | Lenine e Suzano revivendo Olho de Peixe

18h30 | Gus Caram

19h | Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes

20h05 | Tata Ogan

20h40 | O Terno

Palco Tim

18h30 | 14 Bis com Flávio Venturini e Beto Guedes

SÁBADO, 7 de setembro

Club Coala – Pista Quente

11h30 | Pista Quente

14h30 | Carol Selecta & Janaina Nas

16h30 | Abud & João Carlos

18h30 | Desliza

20h30 | Pista Quente

Palco Principal

12h20 | Afreekassia

13h05 | Bebé

13h45 | Dadá Joãozinho

14h15 | Tulipa Ruiz com participação de Criolo

15h05 | Odara Kadiegi

15h35 | João Bosco

16h30 | Veraneio

17h05 | Sandra Sá, Hyldon e Tássia Reis

18h05 | AMADOPEACE

18h40 | Os Paralamas do Sucesso

19h45 | Deekapz

20h35 | Lulu Santos



Palco Tim

17h45 | Arthur Verocai e orquestra com participação de Mano Brown



DOMINGO, 8 de setembro

Club Coala – Enchufada

11h | Kalaf Epalanga

13h | Aisha Mbikila e Yaminah Mello

15h30 | Danykas DJ

17h30 | Shaka Lion

19h30 | Klap

Palco Principal

12h20 | Lia Macedo

12h50 | Mariana Aydar e Mestrinho

13h40 | Pensanuvem

14h05 | Joyce Alane

14h45 | Sô Lyma

15h30 | Xande canta Caetano

16h25 | Kabulom

17h | 5 a Seco

18h05 | Ubunto

18h40 | Timbalada e Afrocidade

19h45 | Yago Oproprio

20h30 | Planet Hemp



Palco Tim

17h45 | Orkestra Rumpilezz com Luedji Luna

ACESSO AO PALCO TIM

Os shows no Auditório Simón Bolívar estarão sujeitos à lotação. Por isso, a retirada do ingresso estará disponível na sexta-feira, 6, a partir das 14h; e no sábado e domingo, 7 e 8, a partir das 13h. A retirada será feita na bilheteria do Auditório, localizada na entrada principal do evento, no Portão 12.

Não será permitida a retirada de ingressos para terceiros e o público poderá entrar até 15 minutos após o início do show. Depois disso, o ingresso deixa de ser válido. ⁠Caso haja fila, o público será liberado de acordo com a capacidade do local, 15 minutos após o início da apresentação. Quem sair do Auditório e quiser voltar, precisará entrar na fila novamente.



O QUE PODE OU NÃO SER LEVADO AO COALA FESTIVAL:

É permitido:

– Garrafa de água plástica, sem logo e lacrada;

– Óculos escuros;

– Documentos pessoais;

– Capa de chuva;

– Protetor labial;

– Até 5 alimentos para consumo individual, que não representem riscos à saúde e segurança. Alimentos industrializados (barras de cereais, biscoitos e afins) e frutas;

– Boné, chapéus e toucas;

– Canga;

– Carregador portátil;

– Carteira de cigarro (limite de 1 por pessoa);

– Álcool em gel de bolso;

– Mochila, bolsa, ecobag e pochete;

– Preservativo;

– Câmera portátil e analógica (Saboneteira, Instax ou Polaroid);

– Desodorante (em creme ou roll-on).

Não é permitido:

– Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

– Copos de qualquer natureza;

– Máquina fotográfica semiprofissional e profissional;

– Bandeiras e faixas com mastro;

– Buzinas de ar;

– Drones;

– Bicicleta, skate e qualquer outro tipo de veículo motorizado ou não;

– Latas de refrigerante, sucos, cerveja, etc;

– Capacetes;

– Animais (exceto cão guia);

– Itens inflamáveis (spray, desodorante aerosol e afins);

– Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes);

– Objetos cortantes e pontiagudos (tesoura, estilete, pinça, facas, garfos, canivetes, cortadores de unha, alicates, etc);

– Cadeiras e bancos;

– Bastão de selfie;

– Utensílios para armazenagem (isopor, cooler, etc);

– Instrumentos musicais;

– Substâncias venenosas e/ou tóxicas;

– Copos ou qualquer tipo de embalagem de vidro.

SERVIÇO

Coala Festival 2024

Datas: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP

Valores:

– Mini Passe Coalático (para sexta e sábado): R$ 290,00

– Mini Passe Coalático (para sexta e domingo): R$ 310,00

– Mini Passe Coalático (para sábado e domingo): R$ 330,00

– Passe Coalático (para os três dias): R$ 460,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para sexta e sábado): R$ 280,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para sexta e domingo): R$ 300,00

– Cliente Elo – Mini Passe Coalático (para sábado e domingo): R$ 310,00

– Cliente Elo – Passe Coalático (para os três dias): R$ 410,00

– Unitário sexta-feira (Lote 1): R$ 140,00 (meia-entrada) | R$ 170,00 (solidário) | R$ 280,00 (inteira)

– Unitário sábado (Lote 4): R$ 165,00 (meia-entrada) | R$ 195,00 (solidário) | R$ 330,00 (inteira)

– Unitário domingo (Lote 4): R$ 175,00 (meia-entrada) | R$ 210,00 (solidário) | R$ 350,00 (inteira)

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2024