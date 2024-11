Coala Festival abre vendas gerais e revela spoiler da primeira atração da edição de 2025

Nos quatros cantos do Brasil, há canções de gêneros, gerações e ritmos que revelam uma pluralidade – e qualidade – nem sempre em destaque na agenda cultural nacional e no circuito de festivais. É com essa preocupação que o Coala Festival se tornou pioneiro ao propor uma celebração cuja principal característica é ter a riqueza da música brasileira como protagonista. Após uma década fortalecendo a cena nacional e se tornando referência no mercado de entretenimento, a narrativa continua sendo escrita com novos capítulos. A 11ª edição do evento está confirmada em 2025 nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e as vendas gerais terão início nesta quinta-feira (14) a partir das 18h, no site da Total Acesso (acesse aqui). Amanhã, 14, o festival também se prepara para divulgar sua primeira atração.

A formação do line-up da edição de 2025 terá início com uma artista que foi a mais solicitada em pesquisa nas redes sociais do Coala Festival. “É impossível não pensar neste nome quando pensamos na música brasileira em 2024. É alguém que tanto nós, quanto o público, temos expectativa de assistir ao vivo”, conta Gabriel Andrade, curador e sócio fundador do festival.

Além de possibilitar que novos nomes e veteranos da música brasileira contem histórias a partir de seus repertórios no palco, o Coala Festival cria cada edição com o objetivo de emocionar o público para além da curadoria, buscando impacto na experiência do coletivo. A primeira atração é um nome que já passou – e brilhou – pelo palco do Coala Festival, e irá retornar como headliner em um espetáculo que tem tudo para ser um marco na história do evento.

SERVIÇO

Coala Festival 2025

Datas: 5, 6 e 7 de setembro de 2025 (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP