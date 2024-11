Clube Pinheiros e CDB Medicina Diagnóstica firmam parceria de patrocínio para as equipes de handebol

O Esporte Clube Pinheiros anunciou uma nova parceria de patrocínio com o CDB Medicina Diagnóstica, laboratório pertencente ao grupo Alliança Saúde, referência em medicina diagnóstica no Brasil. Este acordo, com duração de um ano, beneficia as equipes de handebol feminino e masculino do clube.

A parceria inclui a realização de exames diagnósticos e análises clínicas para os atletas do Pinheiros. Em contrapartida, o logo do CDB Medicina Diagnóstica será exibido nos uniformes de treino e de jogo dos times de handebol, e o logo do CDB e da Alliança Saúde estarão no backdrop de entrevistas.

“Estamos muito felizes em adicionar mais uma grande marca ao nosso time de patrocinadores. Esta parceria com a Alliança Saúde, por meio do Laboratório CDB Medicina Diagnóstica, não só fortalecerá o handebol do Pinheiros, mas também nos proporcionará acesso a tecnologias avançadas em medicina diagnóstica para os nossos atletas,” afirma Carlos Alexandre Brazolin.

A Alliança Saúde reconhece o poder transformador do esporte, que vai além da formação de atletas e estimula práticas saudáveis na sociedade. “Estamos entusiasmados com esta parceria, que nos permite contribuir para a saúde dos atletas de um clube emblemático como o Pinheiros. Mais do que a visibilidade da marca, a Alliança Saúde compartilha valores fundamentais como alta performance, autocuidado, proteção e inclusão, alinhando-se com a filosofia do Pinheiros. Nosso objetivo é apoiar e incentivar o esporte em todo o país,” comenta Luiz Fernando Schwinden, Diretor Médico da Alliança Saúde.

Os atletas do Handebol masculino do Clube Pinheiros vão entrar em quadra com o logo do CDB Medicina Diagnóstica estampado no ombro da camiseta do uniforme, contra o Handebol Taubaté, hoje, 1º de novembro, no Super Paulistão.