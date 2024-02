Clube de Campo de Mogi prepara campeonato de futebol society inspirado em torneio argentino

No cenário esportivo do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), a competição de futebol society é uma tradição aguardada ansiosamente pelos amantes do esporte. Com o início marcado para março, o torneio deste ano promete ser especial, inspirando-se na Superliga Argentina de Futebol, a SAF.

O Campeonato Argentino de Futebol Society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes oferece uma oportunidade única para os associados do complexo de esportes e lazer mogiano demonstrarem suas habilidades em campo. Com as inscrições abertas até o dia 8 de março e um valor acessível de R$ 70, a categoria única, para maiores de 18 anos, promete atrair equipes determinadas a competir e se destacar ao longo do torneio.

O Campo Society “Maurício Machado de Mello” será o palco onde equipes irão batalhar em busca do primeiro lugar. Com a tradição de homenagear torneios internacionais, o CCMC já prestou tributo a competições renomadas como “La Liga” da Espanha, a Premier League inglesa, a Champions League e a Copa do Mundo em edições anteriores.

Para o diretor de esportes do Clube de Campo, Rodrigo Lazzuri, a competição ultrapassa as quatro linhas do campo e se torna cada vez mais um marco no calendário do complexo: “Ao longo dos anos, o Departamento de Esportes do CCMC tem proporcionado experiências únicas aos participantes, transformando o torneio em uma celebração diversificada do futebol mundial. O campeonato é uma oportunidade para unirmos ainda mais nossos sócios, promovendo a saúde, a amizade e a paixão pelo esporte. Estou confiante de que teremos partidas emocionantes e momentos inesquecíveis ao longo do torneio”.

A Clínica CEOOT de Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia é a patrocinadora oficial do Futebol CCMC. Mais informações sobre as inscrições no Campeonato Argentino de Futebol Society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes poderão ser obtidas pelo telefone 4728-5600.