Clientes do Bradesco Relatam Sumiço de Valores em Contas

Na manhã deste sábado (1º), diversos clientes do Bradesco utilizaram as redes sociais para relatar a inexplicável ausência de valores em suas contas bancárias.

Como se não bastasse tudo que já me aconteceu, o @Bradesco sumiu com o pouco dinheiro que eu tinha na conta e agora só tenho 1 real

Meu Deus 😨 pic.twitter.com/4OjaqetaE1 — Suelen Bastos (@ajornalinda) December 11, 2024

Uma usuária da plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter) compartilhou uma situação preocupante: “Hoje, no dia do aniversário do meu pai, ele acordou e descobriu que mais de R$ 60 mil simplesmente sumiram da conta dele. Não há nenhuma transação registrada ou qualquer explicação no extrato. Bradesco, onde está a transparência e a segurança?”.

Outro cliente também fez uma queixa semelhante, afirmando que sua noiva constatou a ausência de R$ 20 mil em sua conta ao acordar.

De acordo com informações fornecidas pelo próprio Bradesco, o ocorrido está relacionado a um problema na atualização dos saldos de investimentos com baixa automática, um serviço que permite que os valores investidos sejam utilizados para cobrir eventuais débitos na conta corrente.

Em resposta à situação, o banco esclareceu: “O Bradesco informa que a não visualização do saldo de investimentos com baixa automática na tela inicial do aplicativo se deu para um número restrito de clientes de forma momentânea. A atualização do saldo já foi normalizada”.