Raphael Ghanem retorna a São Paulo, com cinco sessões especiais no Teatro Bradesco

Depois de lotar o Teatro Sabesp, no Frei Caneca, em um final de semana de apresentações memoráveis, Raphael Ghanem, um dos maiores nomes do stand-up brasileiro, retorna a São Paulo com cinco apresentações no Teatro Bradesco. O humorista trará o aclamado show solo “Se é que você me entende” para sessões na sexta-feira (31/01) às 21h, sábado (01/02) às 18h e 21h, e domingo (02/02) às 17h e 20h.

O espetáculo, conhecido por seu texto 100% autoral, transforma situações cotidianas e reflexões pessoais em piadas hilárias, destacando o talento único de Raphael. Sem figurinos ou adereços, o show é uma celebração de humor autêntico e da conexão direta com o público, consolidando-o como um dos artistas mais queridos da comédia nacional.

Após as apresentações em São Paulo, Raphael segue para o Rio de Janeiro, com sessões extras em Macaé (05/02) e Cabo Frio (08/02), além de apresentações no Teatro Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu (12/02). Logo depois, o comediante desembarca em Fortaleza para duas noites especiais no Teatro Rio Mar, nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Fechando sua agenda no Brasil, Raphael embarca em sua aguardada turnê europeia, com shows confirmados em Berlim, Hamburgo, Viena e Munique. Essa nova fase internacional é mais uma prova de sua ascensão meteórica, que incluiu apresentações históricas na Austrália e Londres em 2024, onde reuniu mais de 15 mil espectadores em sessões esgotadas.

Garanta seu lugar para um dos maiores espetáculos de stand-up do Brasil e aproveite uma noite de muitas risadas e histórias inesquecíveis com Raphael Ghanem!

Serviço:

Raphael Ghanem – Se é que você me entende

Teatro Bradesco – São Paulo

Datas e horários:

Sexta-feira, 31/01, às 21h

Sábado, 01/02, às 18h e 21h

Domingo, 02/02, às 17h e 20h

Ingressos à venda em uhuu.com