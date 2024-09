Clientes das Linhas 8-Diamante, 5-Lilás e 4-Amarela podem usufruir de exames básicos e massagem

Na próxima semana, os passageiros das Linhas 8-Diamante, 5-Lilás e 4-Amarela, administradas pela ViaMobilidade e ViaQuatro, terão a oportunidade de serem atendidos por técnicos de enfermagem por meio do Programa Caminhos para Saúde. Além de exames básicos, como medição de pressão arterial, glicose e orientações sobre colesterol, quem passar pelos atendimentos poderá receber massagem e até fazer tranças no cabelo.

Durante o mês de agosto, mais de 630 pessoas foram beneficiadas nas ações contempladas pelo programa em São Paulo, sendo 24,4% de pessoas acima de 60 anos. Em relação à avaliação de saúde fora dos parâmetros, foram identificadas 21% com obesidade I, 5,9% com colesterol alto, 68,1% com pressão arterial elevada e 13% com a glicemia alta. Todo o público atendido é orientado a buscar ajuda com profissionais especialistas.

Confira as estações que receberão o Programa Caminhos para Saúde em setembro:

Estação Barueri (Linha 8-Diamante): os atendimentos ocorrerão sempre das 10h às 15h30, de 23 a 26 de setembro.

Estação Adolfo Pinheiro (Linha 5-Lilás): os passageiros poderão realizar exames básicos e demais serviços nos dias 23 e 27 de setembro, das 10h às 15h30, conforme a programação abaixo.

Estação Vila Sônia (Linha 4-Amarela): a programação está prevista para os dias 24 e 30 de setembro, também das 10h às 15h30.

“Temos orgulho de fazer parte do dia a dia da população e sabemos da importância de conscientizar as pessoas que utilizam o transporte público sobre o cuidado com a saúde, mesmo com a vida corrida que todos temos hoje em dia”, afirmou Carolina Constantino, Head de Comunicação e Responsabilidade Social da CCR Mobilidade.

Setembro Amarelo

Na primeira quinzena de setembro, a CCR Mobilidade também promoveu uma ação especial de conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. Voluntários do Projeto Help realizaram o acolhimento dos clientes das quatro linhas, entregando cartinhas com mensagens de apoio e motivacionais preparadas por voluntários especialmente para trazer mensagens positivas.

O programa Caminhos para a Saúde faz parte de um calendário mensal de ações realizadas pela CCR Mobilidade que visa levar iniciativas de saúde e bem-estar para estações administradas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. Em mais de 20 anos já foram beneficiados mais de 400 mil clientes do Grupo CCR.

Serviço:

Estação Barueri, Linha 8-Diamante

Datas: 23 a 26 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Profissionais: técnico de enfermagem, trancista e massoterapeuta

Estação Adolfo Pinheiro, Linha 5-Lilás

Datas: 23 e 27 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Profissionais: técnico de enfermagem e psicólogo (23 de setembro), trancista e massoterapeuta (27 de setembro)

Estação Vila Sônia, Linha 4-Amarela

Datas: 24 e 30 de setembro

Horário: 10h às 15h30

Profissionais: técnico de enfermagem e psicólogo (24 de setembro), trancista e massoterapeuta (30 de setembro)