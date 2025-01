Cliente mata proprietário de bar em Itapecerica da Serra (SP)

Um trágico incidente ocorreu em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, onde um proprietário de bar foi fatalmente baleado por um cliente devido a uma divergência no valor da conta. O crime aconteceu na última quinta-feira (9), e envolve a soma de R$ 3,50.

José Reinaldo da Silva, de 50 anos, era o dono do estabelecimento e havia cobrado de Edilson Pereira da Silva, de 44 anos, o pagamento de seis cervejas. No entanto, Edilson contestou a cobrança, alegando que havia consumido apenas cinco unidades.

A discussão entre os dois homens escalou rapidamente. Após se retirar do local, Edilson retornou ao bar armado com um facão e uma arma de fogo. Durante o confronto, ele disparou contra José Reinaldo, que foi socorrido imediatamente ao Hospital Geral do Município. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

A sobrinha da vítima, Vitória Beatriz Nascimento de Souza, expressou sua dor e indignação com a situação. “Ele começou a nos chamar de ladrona pelo valor da conta. Não imaginávamos que isso resultaria em uma tragédia; pensávamos que era apenas uma briga. Isso está doendo bastante”, desabafou.

Edilson Pereira da Silva foi detido pela Polícia Militar no sábado (11), após ter fugido da cena do crime. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, ele foi interrogado e posteriormente liberado pela delegacia. O caso já foi registrado como homicídio e está sob investigação pela Polícia Civil.