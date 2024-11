Classificação do GP São Paulo de F1 é adiada por causa da chuva em Interlagos

A chuva intensa que caiu na capital paulista na tarde deste sábado (2) obrigou a F1 a adiar a classificação para o GP de São Paulo, marcado para este domingo (3). Previsto inicialmente para começar às 15h, o treino teve sucessivos atrasos até que a direção de prova optar por remarcá-lo e organizá-lo no mesmo dia da corrida.

Apesar da diminuição do nível da chuva, o trajeto ficou com muito água represada e, além disso, com o avançar da hora, a luz natural também foi caindo. Por esses motivos, não foi possível realizar o evento.

Toda região da cidade de São Paulo entrou em estado de atenção na tarde deste sábado para alagamentos por causa da forte chuva, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Conforme o alerta, a capital é afetada por áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido, que estão provocando pancadas de chuva com intensidade moderada a forte entre as zonas oeste, sul, marginal Pinheiros e centro.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, agradeceu aos fãs pela paciência em Interlagos e disse que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) está trabalhando para definir os horários deste domingo.

“Primeiro de tudo, os fãs do Brasil são incríveis. Nós não podemos controlar o clima. Uma pena que estava muito molhado e a luz natural também, sem ela não dá”, disse o italiano.

Enquanto ele concedia entrevista à emissora oficial da categoria, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, passou pelo dirigente e fez uma provocação em tom de brincadeira.

“Se tivéssemos pneus de chuvas melhores, a gente podia ir para a pista”, afirmou o sete vezes campeão do mundo.

Também neste sábado, mais cedo, o autódromo foi palco da corrid sprin, vencida por Lando Norris, que conseguiu diminuir a distância para Max Verstappen, que foi punido em cinco segundos por violar uma das regras do safety car.

Oscar Piastri, que liderou boa parte da prova e cedeu sua posição para seu companheiro de McLaren, ficou em segundo lugar. A penalização de Verstappen fez com que Charles Leclerc herdasse o pódio.

A etapa de São Paulo é a penúltima do ano com corrida sprint. Depois da disputa em Interlagos, apenas o GP do Qatar terá esse tipo de prova ainda em 2024. Vale lembrar que os oito primeiros colocados da sprint pontuam. O vencedor da prova receberá oito pontos, enquanto o oitavo somará um.