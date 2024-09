Cisne Negro Cia de Dança apresenta nova temporada de “Dança nos Hospitais”

Em parceria com a Supera Farma, a Cisne Negro Cia de Dança dá continuidade ao projeto “Dança nos Hospitais”, que teve inicio em 2016. A iniciativa tem como objetivo levar apresentações pocket do clássico “O Quebra-Nozes”, apresentado com maestria pela companhia paulista há 40 anos a instituições de saúde, proporcionando momentos de leveza e bem-estar para pacientes, profissionais da saúde e visitantes.

A temporada de 2024 contemplará 5 instituições, sendo que a primeira apresentação está marcada para o dia 24 de setembro no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE). No dia 25, a companhia se apresenta no ICESP – Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A agenda segue com apresentações no Hospital Municipal Vila Santa Catarina no dia 10 de outubro, INCOR, no dia 16 de outubro, AACD Ibirapuera no dia 17, e no Hospital das Clínicas no dia 18 de setembro.

Para a diretora artística da companhia, Dany Bittencourt, o projeto tem um significado especial. “Este projeto é muito importante para a Cisne Negro. Estamos no quinto ano e levar a alegria da dança e da arte aos hospitais, atendendo pacientes e equipe médica, é realmente muito gratificante”, ressalta.

Já para a Supera Farma, que tem a missão de levar a maior diversidade de medicamentos ao maior número de médicos e pacientes, provendo soluções em saúde e transformando vidas, apoiar o projeto “Dança nos Hospitais” é uma forma de reafirmar seu compromisso com a mudança positiva nas vidas que impacta. “Na Supera, acreditamos que a saúde vai além dos medicamentos; é também sobre promover bem-estar e esperança”, comenta Felipe Rojas, coordenador de comunicação e ESG da companhia.

As apresentações

Com a trilha sonora de Tchaikovsky e um longo histórico de apresentações e participações especiais, “O Quebra-Nozes” é uma das obras mais icônicas do repertório da Cisne Negro Cia de Dança. As apresentações foram cuidadosamente adaptadas para o formato pocket, de modo a criar uma experiência acessível e emocionante dentro do ambiente hospitalar, oferecendo um momento para contemplação à arte, esperança e alegria.

O projeto faz parte do compromisso da Cisne Negro Cia de Dança com a inclusão e a democratização da arte, levando o amor pela dança a novos públicos. As apresentações ocorrem nos saguões dos hospitais, com a participação de dois a três casais de bailarinos do elenco da companhia. Sempre que possível, após as apresentações, que possuem duração média de 30 minutos, os bailarinos visitam outras áreas das instituições, como leitos e UTIs. Desde sua criação, o projeto já impactou mais de 10 mil pessoas, proporcionando uma conexão entre arte e saúde em um ambiente onde a recuperação e o cuidado são prioridades.

Sobre a Supera Farma

Joint venture inédita no mercado nacional, atua com gestão compartilhada para a promoção e comercialização de medicamentos estabelecidos, referência e inovadores. Fundada em 2011 pelos laboratórios nacionais Cristália e Eurofarma, atualmente conta com 900 colaboradores e possui escritório em São Paulo, além de um centro de distribuição em Pouso Alegre/MG.