Cirurgiões-dentistas especialistas em estética aumentam 50% em um ano no Brasil

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) fechou o ano de 2024 com um total de 4.012 inscrições de registros de cirurgiões-dentistas especialistas em Harmonização Orofacial. Em dezembro de 2023, eram 2.675 especialistas na área, o que representa um aumento de 50% apenas nos últimos 12 meses. Os dados foram levantados pelo CFO na primeira semana de janeiro e serão divulgados durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), que ocorrerá de 22 a 25 de janeiro, em São Paulo.

Foto: Divulgação

A Harmonização Orofacial foi instituída no ano de 2019, por meio de resolução do Conselho Federal de Odontologia. No dia 29 de janeiro, a especialidade completa seis anos de regulamentação e, desde então, vem crescendo de forma contínua. Em 2021, o Brasil tinha um total de 908 cirurgiões-dentistas especialistas em HOF, em 2022 esse número saltou para 1.600, em 2023 chegou a 2.675, até que em dezembro passado ultrapassou a marca de 4 mil registros junto ao CFO.

“O alto crescimento da área Harmonização Orofacial é um indicativo importante da alta demanda de pacientes que buscam por tratamentos focados em estética facial. A criação da especialidade, há exatos seis anos, foi um avanço e uma conquista importante para a Odontologia brasileira, assim como para os pacientes que passaram a ter acesso ao atendimento de forma segura e regulamentada”, destaca o presidente do Conselho Federal de Odontologia de São Paulo, Claudio Miyake.

Comparativamente a outras especialidades tradicionais da Odontologia, o crescimento da Harmonização Orofacial é expressivo. A Ortodontia, por exemplo, saltou de 35.495 em 2023 para 36.894 em 2024, em um crescimento de 3,9%. No mesmo período, os profissionais de Endodontia aumentaram 4,8%, saindo de 21.796 para 22.846. A Implantodontia registrou aumento de 7%, passando de 21.134 para 22.622 o número total de implantodontistas brasileiros.

HOF no CIOSP 2025

Durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o Conselho Federal de Odontologia promoverá diversas ações com foco na Harmonização Orofacial. A Arena CFO, espaço voltado a palestras e debates, terá um dia inteiramente voltado às discussões sobre a área. As atividades, a serem realizadas no dia 23 de janeiro, começam com a palestra “Cirurgias estéticas no momento atual”, a ser ministrada pelo cirurgião-dentista João Macedo, diretor das Regionais da SBTI (Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais na Odontologia) e membro da Câmara Técnica de HOF do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA).

Em seguida, será realizado um debate com o tema “Cirurgias Estéticas: nova realidade”, a ser moderado pelo presidente da SBTI, Tarley Pessoa de Barros. As discussões serão realizadas pelos cirurgiões-dentistas José Ferrão Junior, presidente da ALAOF (Associação Latino Americana de Harmonização Orofacial); Marília Figueiredo, presidente da ABRAHOF (Associação Brasileira de Harmonização Orofacial); e Isabelle Albuquerque, secretária da SBTI. Para finalizar as atividades do dia na Arena CFO, a cirurgiã-dentista e secretária do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP), Karina Ferrão, vai abordar o tema “Intercorrências com preenchedores faciais: como prevenir, diagnosticar e tratar.”