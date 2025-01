Mulher morre após fazer harmonização com PMMA

Uma mulher de 46 anos foi encontrada sem vida em sua residência, no Recife, após realizar um procedimento estético de harmonização de bumbum com PMMA. Adriana Barros Lima Laurentino passou pela intervenção na clínica Bodyplastia, no bairro do Pina, zona sul da capital pernambucana, na última sexta-feira (10).

Segundo familiares, após ser liberada pela clínica, Adriana relatou dores intensas pelo corpo. No dia seguinte, ela foi encontrada sem vida pelo filho no banheiro de casa. O atestado de óbito apontou como causas da morte “choque séptico” e “infecção no trato urinário”.

O médico responsável, Marcelo Vasconcelos, declarou em nota que o óbito foi uma fatalidade e negou erro profissional. Ele afirmou que os pacientes são previamente informados sobre os riscos e assinam um termo de consentimento antes do procedimento.

Controvérsia sobre o uso de PMMA

A utilização do polimetilmetacrilato (PMMA) é alvo de críticas na área médica. Embora autorizado pela Anvisa para usos específicos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) condena seu uso em procedimentos estéticos e propôs seu banimento em 2024.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) inspecionou a clínica e encontrou irregularidades. O médico não possuía registro regular no estado, e o ambiente apresentava condições inadequadas para procedimentos estéticos.

Investigação em andamento

A Polícia Civil investiga o caso, classificado como “Outras Ocorrências Contra a Pessoa”, e apura possíveis negligências. A família da vítima revelou que o procedimento custou R$ 11 mil.

Marcelo Vasconcelos alegou que seguiu protocolos, defendeu a infraestrutura da clínica e afirmou que já havia solicitado a regularização de seu registro no Cremepe. Ele atende em diversas cidades do Brasil e promove intervenções com PMMA em suas redes sociais.