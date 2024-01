Circuito Litoral Norte de São Paulo se prepara para atender nova demanda de visitantes a partir do Aeroporto de São José dos Campos

O Circuito Litoral Norte de São Paulo já está se planejando para oferecer experiências e produtos de receptivo para atender a demanda do Aeroporto de São José dos Campos. Integrado pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, o consórcio turístico prevê um fomento no turismo regional com a retomada dos voos de passageiros no SJK Airport.

Localizado a menos de 100 quilômetros da Região Turística, o aeroporto passará a ter voos de passageiros a partir de 27 de março. Os voos, em parceria com a GOL Linhas Aéreas, farão o trecho até o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, três vezes por semana.

Além disso, as frequências vão possibilitar conexões para 12 destinos nacionais: Salvador, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Aracaju, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Navegantes, Vitória e Belo Horizonte. No total, serão oferecidos 1116 assentos por semana.

Inicialmente, os turistas poderão desembarcar em São José dos Campos às quartas, sextas e domingos. Enquanto o fluxo contrário acontecerá às segundas, quintas e domingos.

“São José e toda a região têm um potencial enorme, inclusive no turismo, que pode ser muito bem explorado”, afirma o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.

Consórcio reúne atrativos e fornecedores

Atualmente, o Circuito Litoral Norte de São Paulo já conta com um Guia Geral (https://circuitolitoralnorte.tur.br/guiageral) que integra uma rede de contatos de hospedagens, bares, restaurantes, agências receptivas, transportes turísticos e serviços especiais regionais.

Com isso, segue estruturando a oferta das empresas regionais e promovendo esses fornecedores qualificados e certificados em todos os eventos, ações e plataformas de comunicação.

Além disso, o consórcio reforça seu trabalho de divulgação, promoção, desenvolvimento e capacitação para todo o trade regional visando, principalmente, profissionalizar o turismo e organizar a região do Litoral Norte como um produto completo e pronto para ser vendido não só para esse potencial polo emissor de São José dos Campos, quanto para todo o mercado nacional e internacional.

Evento de lançamento

O lançamento das rotas de passageiros do SJK Airport aconteceu na última terça-feira (30). O evento contou com a presença de secretários Municipais de Turismo do Litoral Norte de São Paulo, além de autoridades do Governo de São Paulo, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado, Sebrae, entre outras entidades.

Sobre o Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo vem se consolidando como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes na região do Litoral Norte de São Paulo, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade de vida.

Nos últimos quatro anos, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da melhor forma.

As empresas de turismo do Litoral Norte que ainda não estão cadastradas no website do Circuito Litoral Norte podem fazer o cadastro gratuito em: circuitolitoralnorte.tur.br/cadastro-divulgar

Mais informações: circuitolitoralnorte.tur.br