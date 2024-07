Circuito de Empreendedorismo Feminino reúne empresárias na ACISA

Recentemente, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras (NME) da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – promoveu a primeira edição do Circuito de Empreendedorismo Feminino, com o apoio e participação das integrantes do grupo Made6 ABC e do Sebrae. A proposta do evento foi promover a inovação, a troca de ideias e a construção de novas perspectivas entre as empreendedoras, além de proporcionar um momento de networking.

Nesse dia, com o auxílio de um consultor do Sebrae, foram realizados grupos de trabalho com temas diferentes, mas comuns a todos os tipos de negócios, como dificuldades para a contratação e gestão de pessoas; sustentabilidade e responsabilidade social para alavancar as vendas; comunicação e ativação de marcas. Em seguida, cada equipe apresentou para as demais as suas soluções para enfrentar o desafio proposto.

Considerado um dos pioneiros no Estado de São Paulo, o NME completou recentemente, 16 anos de fundação, com atuação em várias frentes e com ações diferenciadas, como palestras envolvendo temas diversos do mundo corporativo, rodadas de negócios e eventos de networking voltados para a valorização do empoderamento feminino.