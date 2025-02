Circuito das Águas Paulista sedia o Empreenda Tur

O Município de Interesse Turístico de Monte Alegre do Sul, localizado no Circuito das Águas Paulista, sedia, na próxima sexta-feira, 7, a 9ª edição do Empreenda Tur, um evento itinerante que promove o turismo e o empreendedorismo em municípios do interior de São Paulo.

Com palestras, workshops, feiras de negócios, opções de crédito e serviços para o setor, o Empreenda Tur reúne os principais profissionais do turismo com o objetivo de desenvolver uma das regiões que mais recebem visitantes em todo o Estado.

Durante o evento, especialistas debatem estratégias para valorizar o patrimônio cultural, promover roteiros temáticos e integrar a história local à experiência do turista. A ideia é criar oportunidades de trabalho e renda para a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável a partir da atividade turística.

“Os participantes terão a chance de aprender com especialistas e trocar experiências, em um ambiente propício para a realizar negócios e parcerias estratégicas, com linhas de financiamento à disposição e programas de apoio ao turismo”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.

A Setur-SP terá um espaço para atendimentos personalizados, onde promove destinos de grande potencial turístico, oferece degustação de produtos típicos, como o café, queijos artesanais e doces, além de manter à disposição uma equipe do programa Creditur-SP.

O evento é realizado pela Federação dos Empreendedores do Brasil (Fenae Brasil), em parceria com a prefeitura local e os municípios da região, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) e o Sistema S (Sesc, Senac e Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o Sebrae, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

O Empreenda Tur já passou pelos municípios de Mairiporã, Ribeirão Pires, Pirajuí, Dracena, Presidente Prudente, Tupã, Pardinho e Itapetininga. As inscrições estão abertas, são gratuitas e podem ser consultadas aqui. A programação já está disponível online.