SP investe no turismo para gerar 46,5 mil empregos e movimentar R$ 300 bi

O Governo do Estado de São Paulo revelou recentemente uma série de iniciativas ambiciosas destinadas a fortalecer o setor turístico, um dos pilares econômicos do estado. Com previsão de movimentar R$ 300 bilhões em 2024, o setor deverá também gerar 46,5 mil novos empregos formais, segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET).

Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Freitas anunciou um investimento de R$ 2 bilhões no Creditur SP, programa voltado ao incentivo do crédito turístico. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de financiamento e já se consolidou como o maior programa do gênero no Brasil. Durante o evento, foram apresentados ainda outros projetos significativos para fomentar o turismo local.

Entre as novidades está a Academia do Turismo SP, que oferecerá até 100 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação até 2026. O objetivo é atender à crescente demanda por profissionais qualificados nas áreas de hospitalidade, eventos e gestão turística.

O governo também destacou dois novos programas: o Turismo Ferroviário e o Turismo Náutico. O primeiro visa expandir e integrar circuitos ferroviários com rodovias e outros modais, prevendo um impacto econômico de R$ 1,8 bilhão na próxima década. Já o Turismo Náutico destinará R$ 50 milhões para desenvolver infraestruturas ao longo da costa e das vias fluviais paulistas, aumentando significativamente a contribuição econômica deste segmento.

Complementando as ações anunciadas, foram lançados dois guias digitais destinados a turistas: um dedicado aos roteiros de mergulho no litoral e represas paulistas, oferecendo informações detalhadas sobre ecossistemas locais e segurança; outro focado no turismo fluvial ao longo da Hidrovia Tietê-Paraná, promovendo atividades náuticas em diversas localidades.

A cerimônia contou com a presença de figuras proeminentes como a primeira-dama Cristiane Freitas e autoridades como o secretário de Turismo e Viagens Roberto de Lucena, além de líderes municipais e estaduais. Durante o evento, honrarias foram concedidas a personalidades que contribuíram significativamente para o desenvolvimento do turismo no Brasil.

Com essas medidas, São Paulo busca não apenas consolidar sua posição como destino turístico atrativo e diversificado, mas também impulsionar sua economia através da exploração sustentável e inovadora dos recursos naturais e culturais disponíveis em seu território.