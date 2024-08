Circo Spacial comemora 39 anos e anuncia lançamento do espetáculo “Spark”

O mais famoso e midiático circo do país, o Circo Spacial, da rainha circense Marlene Querubin, está com novidades para esta nova temporada. Trata-se de “Spark”, o novo espetáculo circense com estilo psicodélico. O espetáculo tem direção artística de Margareth Querubin e conta com uma superprodução, que vai deixar o público presente deslumbrado com este show.

Com os melhores artistas circenses da atualidade o espetáculo “Spark” conta com show de equilibrismo, contorcionismo, mágico, malabaristas, tecidistas e a interação com o público dos palhaços da nova geração circense, que levam ao público toda a magia do circo. Todos eles envoltos numa visão futurista surpreendente dando liga com o novo tema.

Neste novo espetáculo o céu não é o limite, às surpresa aparecem em cada número, e são apresentados de formas lúdicas, tudo muito colorido, principalmente os figurinos e os adereços pra lá de chamativos que lembram o universo. E como sempre, o Circo Spacial apresenta tudo de forma mágica, envolvente, inspirador , provocando a imaginação coletiva de toda a família.

Os cenários levam o público a viver a história de Spark com cores extravagantes e marcantes. A trilha sonora é moderna, e vem com um toque de música eletrônica, que aparece sutilmente em cena dando um ritmo único ao espetáculo Spark.

O espetáculo Spark é dirigido por Margareth Querubin que junto com a Diretora e CEO Marlene Querubin, escolheram o roteiro, figurino, trilha sonora, e conta com a produção executiva de Maristela Querubin, da holding Spacial Entretenimento.

E as surpresas do Circo Spacial não param por aí! Além da estréia do espetáculo Spark, e em comemoração aos 39 anos de história e sucesso do circo, vamos ter a presença do artista internacional Pepé Jardim, conhecido pela sua performance em vários festivais na Europa e Estados Unidos.

Serviço:

Espetáculo: Spark

Local: Avenida Atlântica, 2800 – Represa Guarapiranga – Zona Sul / SP

Direção Artistica: Margareth Querubin

Produção Executiva: Maristela Querubin

Direção Geral: Marlene Querubin

Datas e horários:

Sábados: 16h, 18h e 20h

Domingos e feriados 11h, 16h e 18h

Estacionamento: Rs 20,00

Acessibilidade: Sim

Duração: 70 minutos com intervalo

Valor dos ingressos na bilheteria do circo:

Cadeira Central:

Inteira: R$ 70

Meia: R$35* (Crianças, estudantes e aposentados)

Cadeiras laterais: R$ 50

Meia: R$25* (Crianças, estudantes e aposentados)

*Obrigatório a apresentação de comprovante na portaria do circo.

Mais informações no: www.spacial.com.br