Circo Palombar se Apresenta no Sesc Belenzinho

O espetáculo convida o público a refletir sobre os desafios e as potências da vida periférica. Estudantes, entregadores de delivery, artistas de rua, eletricistas, entre outros, tornam-se protagonistas de suas histórias ao driblar as dificuldades da vida com poesia e sensibilidade.

De 10 a 19 de janeiro de 2025, sextas-feiras e sábados às 20h, e domingos às 17h30, o Circo Teatro Palombar apresenta o espetáculo “Circomuns” na Sala de Espetáculos II do Sesc Belenzinho, na Zona Leste de São Paulo. Os ingressos têm valores a partir de R$ 15,00 e podem ser adquiridos no site ou nas unidades do Sesc SP.

A companhia, com raízes no bairro Cidade Tiradentes, extremo da Zona Leste, traz ao palco uma produção que conecta a vida cotidiana de moradores de periferias ao universo do circo contemporâneo. O espetáculo, já apresentado em seu território de origem, passou por nova direção artística e estreia sua temporada inédita em regiões centrais de São Paulo.

Em “Circomuns”, o público conhece histórias de pessoas comuns, como estudantes, motoboys, artistas de rua e eletricistas, que enfrentam as dificuldades da vida com coragem, criatividade e poesia. O espetáculo destaca a força e a beleza da vida cotidiana, onde as adversidades são superadas com sensibilidade, persistência e sabedoria adquirida na vivência urbana da periferia paulistana.

A montagem celebra as culturas urbanas da periferia, incorporando elementos como pixação, breakdance e os sons da cidade, com uma trilha sonora original que inclui ritmos como hip-hop. Com uma estética contemporânea, o espetáculo transforma realidades aparentemente comuns em momentos repletos de emoção e ritmo por meio da poesia e da arte circense.

Com 12 anos de trajetória, o Circo Teatro Palombar consolidou-se como uma das principais companhias de circo da Zona Leste. Seu nome, inspirado na tradição de reforçar os panos do circo com cordas, simboliza trabalho coletivo e resistência, valores que permeiam toda sua história. A companhia é reconhecida nacional e internacionalmente e, com “Circomuns”, reafirma sua proposta de uma arte circense que dialoga com a realidade da periferia, ampliando as possibilidades da cultura no Brasil.

“Circomuns” é um convite para enxergar a cidade de outra maneira, celebrando a vida de quem transforma as periferias de São Paulo com arte, garra e criatividade.

Informações:

Ficha Técnica: Coordenação geral e Direção: Adriano Mauriz Assistente de direção: Marcelo Nobre Cenário: Marcelo Larrea Adereços e Concepção: Coletivo Circo Teatro Palombar Figurino: Carlos Gardin e Laura Alves Iluminação: João Alves Técnica de Som: JP Hecht Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini Elenco: Anna Karolina, Dinho Dini, Giuseppe Farina, Guilherme Torres, Henrique Augusto, Henrique Nobre, Jessica Silva, Leonardo Galdino, Marcelo Nobre, Paulo Santos e Vinicius Mauricio.



Serviço:

Espetáculo: “Circomuns”

“Circomuns” Quando: 10 a 19 de janeiro de 2025 Sextas e sábados: 20h Domingos: 17h30

10 a 19 de janeiro de 2025 Onde: Sesc Belenzinho – Sala de Espetáculos II

Sesc Belenzinho – Sala de Espetáculos II Endereço: R. Padre Adelino, 1000 – Belenzinho, São Paulo – SP

R. Padre Adelino, 1000 – Belenzinho, São Paulo – SP Duração: 60 minutos

60 minutos Classificação: Livre

Livre Capacidade: 150 lugares

150 lugares Ingressos: Credencial Plena: R$ 15,00 Meia-entrada: R$ 25,00 Inteira: R$ 50,00

Acessibilidade: Sim

Sim Estacionamento: Credencial Plena: R$ 8,00 (1ª hora), R$ 3,00 (demais horas) Não credenciados: R$ 17,00 (1ª hora), R$ 4,00 (demais horas) Para espetáculos pagos, após às 17h (com ingresso): Credencial Plena: R$ 11,00 Não credenciados: R$ 21,00

