Circo Enxame faz apresentação em 23 de agosto no Teatro Flávio Império

O Circo Enxame apresenta o espetáculo “ENXAME”, no dia 23 de agosto, sexta, às 20h, no Teatro Flávio Império, em São Paulo. Com uma abordagem inovadora e interdisciplinar, o grupo explora temas contemporâneos como a preservação ambiental, a individualidade versus coletividade, e o desenvolvimento sustentável. A sessão será gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos e terá intérprete de LIBRAS.

O espetáculo “ENXAME” nasceu da curiosidade do coletivo em entender as organizações dos coletivos vivos, como as sociedades das abelhas. Com humor e criatividade, o grupo toca em questões sensíveis à nossa sociedade, como a preservação ambiental e as dinâmicas entre individualidade e coletividade. Utilizando a figura alegórica do apicultor e o modo de vida das abelhas, os artistas se encontram em volta de uma mesa, onde a espera por algum acontecimento leva a subversões contínuas e situações inesperadas, tudo apresentado de maneira lúdica e original.

Mesmo vindos de uma formação em renomadas escolas de circo, inclusive no exterior, os artistas do Circo Enxame valorizam profundamente a tradição circense, acreditando que a inovação nasce desse legado. Com esse princípio, desenvolvem sua pesquisa artística unindo distintas técnicas circenses como Corda Lisa, Dandys Acrobático, Malabarismo, Palhaçaria e Paradas-de-mão, criando uma trama teatral, coreográfica e dramaturgicamente trabalhada.

Desde sua fundação, o Circo Enxame tem se destacado por seu trabalho inovador. Em 2016, através do Programa RUMOS Itaú Cultural, realizaram seu primeiro espetáculo “Sobrevoltas”. No mesmo ano, criaram o número circense “ENXAME”, que evoluiu para o espetáculo atual em 2018, com apoios importantes como os editais ProAc do Governo do Estado de São Paulo. Durante a pandemia, lançaram o espetáculo audiovisual “URUBU”, premiado no International Circus Festival.

Além da capital, o espetáculo já passou por Mogi, Botucatu, Bragança Paulista, Rio Claro, Marília e Barra Bonita.

Este projeto é apoiado pelo Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, o Governo Federal, o Ministério da Cultura e a Lei Paulo Gustavo.

Serviço

Local: Teatro Flávio Império – R. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaiba – São Paulo.

Data: 23/08. Sexta, às 20h.

Classificação: Livre.

Ingressos: Grátis.

Duração: 50 minutos.

A sessão terá intérprete de LIBRAS.