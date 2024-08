Cinemateca Brasileira faz sessões especiais com acessibilidade

Depois do sucesso da sessão especial de Cabra marcado para morrer em julho, a Cinemateca Brasileira vai realizar, nos meses de agosto e setembro, uma série de sessões ao ar livre e acessíveis para pessoas com deficiências visual e auditiva. A seleção de filmes brasileiros recentes será projetada com acessibilidade Libras e audiodescrição de forma gratuita.

As sessões fazem parte do Projeto Modernização dos Espaços de Exibição da Cinemateca Brasileira, aprovado por edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo. O projeto modernizou a infraestrutura de projeção da área externa da Cinemateca Brasileira, que agora conta com um novo projetor a laser, com resolução de imagem 4K, e kits de acessibilidade audiovisual.

Em parceria com a Downtown Filmes, Mussum, o filmis (2023) abre a programação no dia 9 de agosto. O longa-metragem narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores de Os Trapalhões. Dirigido por Sílvio Guindane, a obra foi premiada como Melhor Filme pelo Júri Técnico e pelo Júri Popular no Festival de Gramado.

Para marcar o mês do orgulho lésbico, no dia 11 de agosto será exibido Neirud (2023), de Fernanda Faya. O filme conta a história da tia da diretora, cujas origens ninguém sabe ao certo. Ao longo dos 10 anos que se estenderam a realização da obra, Fernanda busca conhecer sua protagonista, que trabalhava no circo como parte da trupe de luta livre feminina, junto de sua avó. O longa foi vencedor de diversos prêmios nacionais e internacionais, dentre eles Melhor Filme no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Cinema de Curitiba, Melhor Roteiro no Festival Mix Brasil, Melhor Documentário no KASHISH Pride Film Festival (Índia) e no OUTshine LGBTQ+ Film Festival (Estados Unidos), dentre outros.

Celebrando a vitória olímpica brasileira no skate feminino, no dia 16 de agosto, em parceria com a Manjericão Filmes, será exibido Meu nome é Bagdá (2020), de Caru Alves de Souza. A obra acompanha a trajetória de Badgá, uma jovem de 17 anos que vive na periferia de São Paulo. Quando ela finalmente encontra um grupo de meninas skatistas, sua vida muda completamente. Selecionado para a mostra Generation do Festival de Berlim, levou o prêmio de Melhor Filme pelo Júri Internacional.

No dia 6 de setembro, em parceria com a Paranoid Filmes, os espectadores poderão conferir A Batalha da Rua Maria Antônia (2023), de Vera Egito. Rodado em 21 planos-sequência, o drama histórico resgata um episódio central da resistência estudantil à ditadura militar. Grande vencedor do Festival do Rio, o filme entrará no circuito comercial nos próximos meses, mas já poderá ser assistido gratuitamente na Cinemateca Brasileira na sessão especial.

Em parceria com a Descoloniza Filmes, será exibido o musical queer infanto-juvenil Nós Somos o Amanhã (2024), de Lufe Steffen. O filme parte do universo escolar dos anos 80 para examinar o bullying de forma lúdica e inventiva. Com elementos do universo fantástico e da cultura LGBT e um elenco de peso, composto entre outros por Claudia Ohana e Silvero Pereira, Nós Somos o Amanhã ocupa a tela externa em grande estilo no dia 7 de setembro.

A programação é inteiramente gratuita. Sujeito à lotação do espaço e disponibilidade dos aparelhos.

SOBRE O PROJETO MODERNIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO DA CINEMATECA

Aprovado por edital da Lei Paulo Gustavo, pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, o projeto “Modernização dos Espaços de Exibição” adquiriu recentemente novos equipamentos para modernização e adaptação para pessoas com deficiências auditiva e visual nas sessões ao ar livre da área externa da instituição. O investimento foi de R$ 800 mil e incluiu a compra de um novo projetor a laser, com resolução de imagem 4K, e 10 kits de acessibilidade audiovisual. Os equipamentos vão permitir a exibição de filmes em formato DCP (Digital Cinema Package) e com acessibilidade em Libras e Audiodescrição. O projeto prevê ainda uma série de sessões acessíveis ao ar livre no segundo semestre, em parceria com instituições e associações para inclusão de pessoas com deficiência, além de festivais, mostras e distribuidoras. Também estão na programação ações formativas, como duas oficinas de projeção gratuitas.

CINEMATECA BRASILEIRA

Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana

Horário de funcionamento

Espaços públicos e jardins: de segunda a segunda, das 08 às 18h

Café da Cinemateca: de quarta a domingo, das 13h às 21h

Salas de cinema: de acordo com a programação

Centro de Documentação e Pesquisa: de segunda a sexta, das 10h às 17h, exceto feriados

Sala Grande Otelo (206 lugares regulares + 02 cadeiras extragrandes + 04 espaços para cadeiras de rodas)

Sala Oscarito (103 lugares regulares + 01 cadeira extragrande + 03 espaços para cadeiras de rodas)

Retirada de ingresso 1h antes do início da sessão

Sexta-feira, 09 de agosto | Sessão Especial Downtown Filmes

18h30 – MUSSUM, O FILMIS

Brasil | 2023 | 116 min | cor | 10 anos

Direção: Silvio Guindane

Elenco: Ailton Graça, Thawan Lucas Bandeira, Yuri Marçal, Cacau Protásio, Neusa Borges e Cinara Leal

Sinopse: O filme narra a trajetória de vida de Antônio Carlos Bernardes Gomes, indo muito além do Mussum que o grande público conhece: a infância pobre, a carreira militar, a relação com a Mangueira, o sucesso com os Originais do Samba, além de bastidores d’Os Trapalhões.

Domingo, 11 de agosto | Sessão Especial Mês do Orgulho Lésbico

18h30 – NEIRUD

Brasil | 2023 | 72 min | cor | 14 anos

Direção: Fernanda Roth Faya

Sinopse: Neirud morreu envolta em mistério, não deixando nenhum traço de seu passado para trás. Confrontando segredos de família, a cineasta junta as peças da vida de sua enigmática tia que excursionou pelo Brasil como lutadora em uma trupe circense composta só por mulheres por todos os anos 1960’s e 1980’s. Conforme investiga a personagem controversa de Neirud no ringue, a Mulher Gorila, a cineasta traz a luz uma história de amor que quebra tabus, revelando a natureza surpreendente do papel de Neirud em sua própria família.

Sexta-feira, 16 de agosto | Sessão Especial Manjericão Filmes

18h30 – MEU NOME É BAGDÁ

Brasil | 2019 | 99 min | cor | 16 anos

Direção: Caru Alves de Souza

Sinopse: Bagdá é uma skatista de 17 anos, que vive na Freguesia do Ó, um bairro da periferia da cidade de São Paulo. Bagdá anda de skate com um grupo de meninos skatistas do bairro e passa boa parte de seu tempo com sua família e as amigas de sua mãe. Juntas elas formam um grupo de mulheres pouco convencionais. Quando Bagdá finalmente encontra um grupo de meninas skatistas, sua vida muda.

Sexta-feira, 06 de setembro | Sessão Especial Paranoid Filmes

18h30 –A BATALHA DA RUA MARIA ANTÔNIA

Brasil | 2023 | 84 min | P&B | 14 anos

Direção: Vera Egito

Elenco: Pâmela Germano, Isamara Castilho, Caio Horowicz , Julianna Gerais, Philipp Lavra, Gabriela Carneiro da Cunha

Sinopse: Vinte e um planos-sequência retratam momentos da noite da Batalha da Maria Antônia, em outubro de 1968, ao lado dos estudantes e professores do movimento estudantil de esquerda, na Faculdade de Filosofia da USP. Eles enfrentam os ataques do Comando de Caça aos Comunistas vindos do outro lado da rua, onde fica a Universidade Mackenzie. Quando o confronto explode, gritos, molotovs, pedras, paus e bombas caseiras são atiradas. Vinte e quatro horas vividas com a paixão da juventude dos anos 1960, em defesa de um ideal, na iminência da invasão dos militares ao prédio da USP.

Sábado, 07 de setembro | Sessão Especial Descoloniza Filmes

18h30 – NÓS SOMOS O AMANHÃ

Brasil | 2024 | 102 min | cor | livre

Direção: Lufe Steffen

Elenco: Claudia Ohana, Silvero Pereira, Rico Dalasam, Lufelegal Steffen, Érica Ribeiro, Alicia Anjos, Everton Salzano, Luci Oliveira, Luciano Andrey, Ewerton Novaes, Marcella Piccin, Allana Silva, Bruno Germano, Myke Douglas, Bernardo de Assis

Sinopse: Anos 1980. Separados por suas diferenças, tentam sobreviver ao bullying, perseguidos por questões raciais, de gênero, sexualidade, forma física, comportamento. Até que um dia, a futurista professora musical Clara Celeste aterrissa para mostrar que tudo pode ser diferente. Ao experimentar o empoderamento, tais personagens se unem e finalmente conseguem viver suas identidades com liberdade. Mas a escola, a normatividade e o monstro do conservadorismo estão de olho. Conseguirão nossos heróis vencerem a batalha contra a intolerância?