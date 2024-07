Cinema no Metrô oferece sessões gratuitas aos passageiros na Linha 3-Vermelha durante as férias

O Metrô preparou uma ação inédita para que os passageiros aproveitem as férias de julho. Até o dia 20, serão exibidas gratuitamente, das 15h às 21h, sessões de cinema na estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha), por meio do projeto Cinemetrô, em parceria com a Epson. Depois, de 22 de julho a 5 de agosto, o projeto estará na estação República (Linha 3-Vermelha), com exibição de filmes nos mesmos horários.

No roteiro, será disponibilizada uma série de filmes infanto-juvenil, como A Baleia Mágica, Historietas Assombradas, Meu Nome é Mallum e Quintal, além de O Pai do Gol para jovens e adultos. No intervalo desses filmes, serão exibidos vídeos curtos, contando histórias dos 50 anos de operação do Metrô, que será completado em setembro.

Essas estações contarão com uma sala de cinema com 40 bancos confortáveis e até pipoca, garantindo experiência completa e a diversão das famílias. Os locais também terão atendentes para tirar dúvidas dos expectadores e interessados em acompanhar as sessões.

O projeto faz parte do “Férias no Metrô”, que disponibiliza aos passageiros uma série de atividades culturais entre julho e agosto, e faz parte das comemorações dos 50 anos da empresa.

PROGRAMAÇÃO

Estação Santa Cecilia

Até 20 de julho – das 15h às 21h

Estação República

De 22 de julho a 5 de agosto – das 15h às 21h