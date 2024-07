Cineclube da ELCV tem programação variada em julho

Neste mês de julho, quem gosta de cinema terá muitas opções em Santo André, sem pagar nada. Nas duas próximas sextas-feiras, dias 12 e 19, haverá exibição gratuita de filmes no equipamento cultural A Casa – Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV), localizado na Avenida Industrial, 1.740.

A programação é fruto da parceria da ELCV com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Pontos MIS, e com o Cine Clube Helena Ignez, um projeto da sociedade civil de valorização do cinema, contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

O clássico “Eles Não Usam Black-Tie”, baseado na peça de mesmo nome de Gianfrancesco Guarnieri, abre a programação nesta sexta (12), às 18h. O filme, lançado em 1981, tem elenco composto por Fernanda Montenegro e o próprio Gianfrancesco Guarnieri, além de Milton Gonçalves, Carlos Alberto Riccelli, Bete Mendes, entre outros.

Dirigido por Leon Hirszman, com fotografia de Lauro Escorele, o filme foi premiado em vários festivais internacionais, com destaque para o Festival de Veneza, onde recebeu o Leão de Ouro. Em novembro de 2015, o filme entrou na lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

“Eles Não Usam Black-Tie” conta a história do jovem operário Tião (Carlos Alberto Riccelli) e sua namorada Maria (Bete Mendes) que decidem casar-se ao saber que a moça está grávida. Ao mesmo tempo, eclode um movimento grevista que divide a categoria metalúrgica. Preocupado com o casamento e temendo perder o emprego, Tião fura a greve, entrando em conflito com o pai, Otávio (Gianfrancesco Guarnieri), um velho militante sindical que passou três anos na cadeia durante o regime militar.

No dia 19 a programação traz duas animações brasileiras que prometem divertir crianças e adultos: “Tromba Trem: O Filme”, às 16h, e “Perlimps”, às 18h.

O primeiro longa, “Tromba Trem”, é um filme dirigido por Zé Brandão e lançado em 1994. A animação acompanha o divertido elefante Gajah depois que ele se torna uma celebridade da noite para o dia. Mas seu status de estrela rapidamente acaba quando ele se torna o principal suspeito em um misterioso desaparecimento e precisará correr contra o tempo para limpar seu nome e provar sua inocência. No elenco, Roberto Rodrigues, Marisa Orth e Elisa Lucinda.

Já “Perlimps” foi lançado em 2023 trazendo o ator Stênio Garcia em seu elenco, bem como Giullia Benites, que atuou em como Mônica nos filmes e na série “Turma da Mônica”. Com direção e roteiro de Alê Abreu, “Perlimps” é uma aventura mítica e mágica em uma floresta densa, habitada por criaturas mágicas que se unirão para combater o mal.

Em uma floresta mágica, Claé e Bruô são de reinos animais rivais, um do Sol e um da Lua. Mas, quando a floresta é ameaçada por máquinas mortíferas, os dois são enviados para achar os Perlimps, que podem ajudar a deter a força maligna que poderá destruir o local. De reinos diferentes e personalidades muito opostas, Claé e Bruô terão que se entender para prosseguir em suas missões, descobrindo que não é apenas a floresta que os une.

Serviço

Sessões Cineclube ELCV de julho

Parceria com Pontos MIS e Cine Clube Helena Ignez

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Jardim

Gratuito

Eles Não Usam Black-Tie

Data: 12/7/24 (sexta-feira), às 18h

Indicação: 14 anos

Duração: 134’

Tromba Trem: O Filme

Data: 19/7/24 (sexta-feira), às 16h

Indicação: Livre

Duração: 94’

Perlimps

Data: 19/7/24 (sexta-feira), às 18h

Indicação: livre

Duração: 76’