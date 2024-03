Cine Theatro Carlos Gomes recebe exposição “Santo André, Livre Terra”

Santo André, 27 de março de 2024 – O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe até o dia 30 de abril a exposição gratuita “Santo André, Livre Terra”, com 16 quadros pintados pelo artista visual Felix Fassone, com textos da jornalista Rosângela Espinossi. A mostra foi aberta nesta quarta-feira (27) e é uma homenagem a Santo André, que completa 471 anos no dia 8 de abril.

Os quadros, pintados pelo argentino Felix Fassone em acrílico sobre tela, foram feitos a partir de traços desenhados em locais que são símbolos e despertam a memória afetiva de quem mora na cidade, como a Igreja Matriz, o Paço Municipal, Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha), Escola Estadual Américo Brasiliense, Vila Mansueto e outros.

Eduardo Merlino/PSA

Fassone mora em Santo André há 35 anos. Estudou arquitetura e história em Buenos Aires e já expôs seus quadros na Bienal de Florença, na Bienal de Arquitetura de Veneza, e também em Buenos Aires, São Paulo, Salvador e Campinas. Foi diretor editorial das revistas Bravo, Contigo e Caras, entre outras no Brasil.

Rosângela Espinossi nasceu em Santo André e atua como jornalista especializada em moda há mais de 30 anos. É formada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo e pós-graduada em Comunicação e Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, tendo trabalhado no jornal Diário do Grande ABC por 23 anos. É autora do livro “101 Segredos para se Vestir sem Erro no Trabalho” e criadora do site “Elas no Tapete Vermelho”.

Serviço — Exposição “Santo André, Livre Terra”

Data: De 27 de março até 30 de abril

Horário: De terça a sábado, das 10h às 17h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro