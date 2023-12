Cine Theatro Carlos Gomes recebe a 20ª Feira de Brechós do ABC no domingo

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe neste domingo (10), das 10h às 18h, a 20ª Feira de Brechós do ABC. A última edição do ano do evento, que se consolidou como o mais badalado da região quando o assunto é compra sustentável, terá a participação de 60 lojas de artigos variados, além de praça de alimentação e programação musical. Indicação: livre. Evento pet friendly. Grátis.

De acordo com as organizadoras, as lojas participantes comercializarão roupas dos mais variados estilos e tendências, calçados e acessórios, além de artigos de artesanato e decoração, discos de vinil, brinquedos e games antigos.

Sucesso de público em cada edição, o Espaço Trocaria garante a troca gratuita de peças de roupas usadas. Os interessados devem levar peças de roupas – limitadas a cinco – em perfeito estado para trocá-las por pontos que são revertidos em novas aquisições dentro do espaço de trocas. Nesta edição as organizadoras sugerem a contribuição simbólica de R$ 1 a R$ 5 de cada participante. A quantia arrecadada será destinada à instituição Cleone Santos, que atua em defesa de mulheres e crianças vítimas de violência no ABC.

Praça de alimentação e música – Nesta edição o feria contará também com uma área de alimentação com lanches, espetinhos, doces e bolos, cafés, drinks, sorvete e cerveja artesanal, incluindo opções de alimentação veganas. Na programação musical, Márcio2 (@lado2discos) e DJ B8 (@dj_b8), produtor musical beatmaker e DJ do Projeto Nave, mandam o melhor dos discos de vinil clássicos nacionais e internacionais para ninguém ficar parado. Confira mais informações: @feiradebrechosdoabc

Serviço:

