Cine na Praça leva cinema gratuito ao ar livre no CERET

O Cine na Praça é um projeto que visa levar obras cinematográficas de forma gratuita ao ar livre em pontos da cidade. Agora em sua 13ª edição, será exibido em um dos Centros Esportivos mais famosos, o CERET.

As exibições ocorrem toda quinta-feira a partir das 19h, com vários sucessos do cinema. A primeira exibição foi “Na Natureza Selvagem” e “Pequena Miss Sunshine” a próxima prevista é “Grande Hotel Budapeste”.

É uma ótima opção de lazer neste mês das férias, totalmente gratuita. A intenção é que o espectador relaxe ao ar livre e aproveite o filme.

Yasmin Cunegundes, de 24 anos, participou da primeira exibição e comentou o que achou da iniciativa: “Eu gosto de eventos ao ar livre, é bom para reunir a galera. É uma forma legal de se recriar no parque.”

O evento também foi palco para o pedido de namoro do casal Milena Belchior e Murilo Pizzoli, onde a declaração foi realizada no telão, “Ele já havia pedido a minha mão para o meu pai dias antes, então imaginei que iria oficializar um pedido diretamente pra mim a qualquer momento, pensei que seria algo muito simples, mas ele sempre faz o que é simples ser fantástico! Eu estava muito tranquila assistindo ao curta metragem, quando apareceu um trecho do poema que ele escreveu pra mim no telão! Demorou para cair a ficha, eu estava em choque, o coração disparado quase saiu pela boca, quando ele ajoelhou e citou uma frase do filme que iríamos assistir: “a felicidade só existe se compartilhada” e em seguido, “aceita compartilhar a felicidade comigo?” eu só queria dizer “SIM” um milhão de vezes.” conta Milena.

Questionados sobre a escolha do Cine na Praça para o pedido, o casal explicou:

“O cine na praça, nos permite uma experiência memorável, um cinema em meio a natureza de um parque, com filmes que amamos e em baixo de um céu estrelado. Foi a primeira vez que fomos, era o meu filme preferido “na natureza selvagem” e eu quis muito que ela assistisse, pois tenho uma identificação boa com algumas partes desse filme, comentamos que foi como se estivéssemos no filme “Grease: nos tempos da brilhantina”, no momento que os casais saem para assistir um filme em um cinema a céu aberto.

Hoje, o cine na praça está eternizado em nossas histórias.”

A história de Milena e Murilo exemplifica como a combinação de cinema e natureza, pode transformar uma simples noite em um capítulo marcante na vida das pessoas.