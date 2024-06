Cine Bibi do Conservatório de Tatuí apresenta três dramas em junho

No ano em que completa 70 anos, o Conservatório de Tatuí – uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e considerada a maior escola de música e artes cênicas da América Latina, gerida pela Sustenidos Organização Social de Cultura, dá continuidade a programação do ‘Cine Bibi’, projeto de exibição de filmes clássicos nacionais e internacionais no Teatro Procópio Ferreira, durante o mês de junho. A iniciativa, contemplada pela Lei Paulo Gustavo e que homenageia a atriz Bibi Ferreira (filha de Procópio Ferreira), tem entrada gratuita, com os ingressos pode ser adquiridos pela plataforma INTI ou na bilheteria do teatro, de terça a sexta-feira, das 13h às 16h e das 17h às 20h. As sessões ocorrem às terças-feiras, às 19h30.

O primeiro longa exibido em junho será o drama japonês ‘Roda do destino’ (Guzen to Sôzô), no dia 11. Com direção de Ryûsuke Hamaguchi, o filme apresenta um inesperado triângulo amoroso, uma armadilha de sedução fracassada e um encontro que resulta de um mal-entendido, contados em três movimentos para retratar três personagens femininas e traçar as trajetórias entre suas escolhas e arrependimentos. A classificação indicativa é de 14 anos.

No dia 18 de junho, estará em cartaz no ‘Cine Bibi’, o filme ‘Hamam – O banho turco’. Dirigido por Ferzan Ozpetek, o drama mostra a história do jovem italiano Francesco, que herda uma propriedade de uma tia turca que nunca chegara a conhecer. Ele deixa sua esposa e viaja para Istambul a fim de vender a casa. Em suas andanças pela cidade, descobre que o edifício abrigava uma antiga casa de banhos turcos. Ele acaba, então, cancelando a venda e se rendendo aos encantos e mistérios da cidade, entre os quais um romance mais que inesperado. A classificação indicativa é de 14 anos.

Para encerrar a programação de junho, será exibido o filme ‘Bocage, o triunfo do amor’, no dia 25. A obra brasileira, com direção de Djalma Limongi Batista, é uma recriação moderna das poesias do português Manuel Maria Barbosa Du Bocage (1765-1805). O filme propõe visões inspiradas na vida do poeta, divididos em três episódios: a história da cortesã Manteigui, que se apaixona pelo poeta; a história de duas amigas enganadas pelo mesmo homem, baseada num poema do autor; e a morte de Josino, amigo de Bocage. O drama é indicado para maiores de 14 anos.

Para saber mais sobre os filmes exibidos pelo ‘Cine Bibi’, bem como conferir todas as ações da Agenda Cultural do Conservatório de Tatuí, basta acessar o site da instituição. A programação está sujeita a alterações.

SERVIÇO

Agenda Cultural do Conservatório de Tatuí

