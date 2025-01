Cine Araújo Mauá volta a exibir “Ainda Estou Aqui” em homenagem a Fernanda Torres

Após sua histórica vitória no Globo de Ouro, Fernanda Torres é celebrada com a reabertura das sessões de “Ainda Estou Aqui” no Cine Araújo Mauá. Com ingressos disponíveis online, a exibição é uma oportunidade para o público reviver a emocionante interpretação da atriz, que venceu como Melhor Atriz em Drama.

A produção dirigida por Walter Salles conta a história de Eunice Paiva, personagem que ganhou vida nas telas através da interpretação emocionante de Fernanda Torres. A narrativa, inspirada no livro de Marcelo Rubens Paiva, aborda temas como a ditadura militar e a busca incansável de uma mulher pela verdade.

Sinopse:

No início da década de 1970, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar. No Rio de Janeiro, a família Paiva – Rubens, Eunice e seus cinco filhos – vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice – cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas – é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Confira o trailer: