CIESP SBC homenageia empresas associadas e promove debate sobre desafios de 2025

Ontem, 12 de março, o CIESP SBC promoveu uma significativa reunião de diretoria e conselho, onde foram prestadas homenagens a empresas que mantêm associação com a entidade por um período de 10 a 19 anos. Essa celebração teve como objetivo reconhecer as contribuições dessas organizações para o fortalecimento da indústria na região.

O evento também proporcionou um espaço para debates sobre as tendências e os desafios que o cenário empresarial deve enfrentar até 2025. Entre as palestras, destacou-se a apresentação de Adriano Siqueira, representante do Sicredi, que abordou as perspectivas econômicas para o ano em curso, enfatizando tanto os desafios quanto as oportunidades para o setor produtivo.

Outro ponto relevante foi a fala de Vitor Seravalli, do grupo ESG, que trouxe à tona a importância da saúde mental no ambiente de trabalho. Ele discorreu sobre a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) e apresentou uma pesquisa sobre Saúde Mental nas empresas, evidenciando a necessidade de atenção a este tema crucial.

Mauro Miaguti, Diretor Titular do CIESP SBC, compartilhou informações estratégicas sobre iniciativas relevantes para o desenvolvimento regional, incluindo a Pesquisa de Oferta Urbana, o Senai Mario Amato e o Distrito Tecnológico.

Além disso, em uma iniciativa especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, foram feitas homenagens às mulheres presentes no evento.

A programação contou ainda com a participação da instrutora Grazi Guerra, que anunciou o curso presencial “Fale com Confiança: Técnicas para uma Comunicação Poderosa”, agendado para ocorrer no CIESP SBC no dia 20 de março de 2025, das 13h às 17h30.

O 1º Vice-Diretor do CIESP SBC, Jorge Alberto Corso, ressaltou que desde fevereiro de 2024 a entidade realiza homenagens bimestrais às empresas associadas. A partir de 2025, esse reconhecimento passou a valorizar as empresas pelo tempo de associação, destacando seu comprometimento e engajamento com a instituição.

Dentre as homenageadas está a Mazurky Soluções Inovadoras em Papelão, que completa 14 anos de associação ao CIESP SBC.

Com essas ações, o CIESP SBC reafirma seu compromisso com o desenvolvimento industrial e com a valorização das empresas que desempenham um papel ativo no setor.