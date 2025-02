CIESP SBC e Governo Federal discutem soluções para impulsionar a indústria local

O CIESP SBC (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – Região do ABC) e o Governo Federal deram um passo importante para o fortalecimento da indústria local em um encontro entre o diretor titular do CIESP SBC, Mauro Miaguti, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, realizado recentemente. O diálogo teve como objetivo discutir o cenário atual da indústria na região e as políticas necessárias para impulsionar o crescimento sustentável do setor.

Durante a reunião, Mauro Miaguti destacou as principais demandas do setor produtivo da região, enfatizando a importância de políticas públicas focadas na competitividade e no desenvolvimento sustentável das empresas locais. Miaguti também reforçou a necessidade de um ambiente favorável para que as indústrias possam se expandir e se modernizar, principalmente em tempos de desafios econômicos.

A conversa entre representantes do setor industrial e o Governo Federal sublinhou a importância de uma interlocução constante para a criação de soluções eficazes que atendam às necessidades dos empresários. O diálogo visa garantir que as ações do governo estejam alinhadas com as realidades e demandas do setor, ajudando no fortalecimento da economia local e na promoção de uma indústria mais competitiva.

O encontro entre o CIESP SBC e o ministro Luiz Marinho reforça a relevância de parcerias estratégicas para o desenvolvimento da indústria na região, sinalizando um compromisso com a construção de soluções que promovam o crescimento econômico e a geração de empregos sustentáveis.