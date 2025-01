Crescimento do setor de máquinas impulsiona tendências na indústria

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), após três anos consecutivos de retração, o setor de máquinas e equipamentos no Brasil projeta um crescimento de 3,5% no faturamento para 2025. Essa perspectiva não apenas renova o otimismo dos fabricantes, mas também abre espaço para a adoção de novas tendências que prometem redefinir os padrões industriais e impulsionar o setor, como a personalização.

Embora já conhecida, a prática de criar soluções para demandas específicas ganha destaque diante da crescente busca por eficiência e sustentabilidade. Para Drauzio Menezes, diretor da Hercules Motores Elétricos, essa estratégia representa um diferencial competitivo para empresas dispostas a inovar e desenvolver soluções sob medida para atender às demandas específicas do mercado. “Esse processo envolve uma análise detalhada das necessidades de cada cliente, considerando fatores como o tipo de aplicação, condições operacionais e metas de eficiência. A partir disso, utilizamos tecnologias avançadas para projetar motores que ofereçam o melhor desempenho possível para cada caso específico”, destaca Menezes.

O diretor também ressalta que o uso de tecnologias avançadas em motores elétricos expande as possibilidades para a indústria, permitindo monitoramento em tempo real, diagnósticos detalhados e manutenção preventiva. “Na Hercules, estamos constantemente investindo em inovações, como o QR Code integrado aos motores. Essa solução possibilita o rastreamento de informações detalhadas sobre o equipamento, desde a fabricação até os componentes utilizados, garantindo maior agilidade e precisão na identificação de contratempos e na manutenção”, explica.

Entre as tendências previstas para a indústria, também está a sustentabilidade, que se mantém como uma prioridade global, impulsionando as empresas a adotarem materiais e processos que reduzam a pegada de carbono, economizem energia e promovam o uso eficiente de recursos naturais. Para isso, a escolha de materiais é fundamental para alcançar esses objetivos e atender às exigências de um futuro sustentável.

“Materiais como o alumínio são um exemplo claro de como podemos unir inovação e sustentabilidade, tornando nossos produtos não apenas mais robustos, mas também mais eficientes, o que contribui para operações industriais modernas e sustentáveis. Essa combinação de durabilidade, leveza e responsabilidade ambiental nos permite atender às expectativas de nossos clientes enquanto reduzimos o impacto ambiental. Além disso, reforçamos nosso compromisso com a eficiência energética, incorporando motores com IR3 (Rendimento Premium), já padrão no portfólio da Hercules. Esses motores consomem menos energia sem comprometer o desempenho, gerando economias significativas ao longo do tempo e contribuindo para um futuro mais sustentável, que acreditamos ser o caminho para a indústria”, finaliza o diretor.