Ciesp Diadema e SEDET realiza café da manhã para a indústria do Polo Cosmético  

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), junto com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo regional (Ciesp Diadema) realiza na sede do Ciesp, no dia (05/12/2023), às 8h30, reunião com as indústrias do Polo Cosmético com um café da manhã para apresentar assuntos referentes a licenças e Vigilância Sanitária, e na oportunidade o Ciesp vai apresentar ações para 2024 e um fechamento da entidade de 2023.

A Vigilância Sanitária marca presença e fará uma apresentação do modelo simplificado e formulário de autoavaliação para renovação da Licença Sanitária no município.

“Essa articulação junto dos órgãos da prefeitura de Diadema que temos é fruto de trabalho sério realizado pela nossa diretoria e equipe que se empenham o ano inteiro para fazer as coisas fluírem para os nossos associados. Estar com uma representatividade da Vigilância Sanitária em nossa sede para sanar dúvidas é muito importante e eficiente para o nosso dia a dia”, comenta Anuar Dequech Junior, Diretor titular do Ciesp.

Na ocasião o Ciesp Diadema vai fazer um fechamento de tudo que foi realizado no ano de 2023 para os associados presentes, e apresentar o cronograma de ações para o ano de 2024.

“Nessa reunião vamos apresentar o que fizemos nesse ano que vai se findando, temos muito o que falar. E também vamos aproveitar e divulgar algumas ações para 2024, como cursos e workshops. Queremos terminar o ano com chave de ouro e já nos motivar e motivar vocês, associados, para o ano que vem”, diz o diretor titular.

Serviço

Terça-feira, 05/12

Horário: 8h30 às 11h30

Local: Sede do Ciesp Diadema

Rua Caracas, 73 – Vila Mulford

