CIEE promove Maratona de Vagas no Interior de São Paulo

Entre os dias 08 e 09 de outubro o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, abre as portas dos seus 51 escritórios no interior de São Paulo para a primeira Maratona de Vagas focada na região. O evento gratuito vai ofertar 3,7 mil oportunidades para estagiários e aprendizes, e acontece entre às 10h e 15h.

Entre as vagas disponíveis no evento, mais de 2,6 mil são referentes ao programa de Estágio, ou seja, destinadas aos estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior a partir dos 16 anos. As áreas com mais oportunidades são: Administração, Jurídica, Marketing, Contabilidade e Construção Civil.

Já o programa de Aprendizagem contabiliza 1,1 mil oportunidades. Para se tornar um aprendiz é necessário ter entre 14 e 24 anos incompletos, estar cursando o ensino Fundamental/Médio, ou ter concluído os estudos. As vagas são destinadas principalmente para os arcos Administrativo, Bancário, Repositor, Vendedor e Auxiliar de Produção.

Para participar, os interessados devem comparecer a uma das unidades e polos de atendimento do CIEE (abaixo está a lista completa) com os documentos pessoais. O preenchimento do perfil na plataforma da instituição requer endereço completo e contatos, como e-mail e número de telefone.

Segundo Marcelo Paschoal, gerente de Atendimento do Interior de São Paulo, a ação tem como intuito conectar jovens e estudantes ao mundo do trabalho antes do final do ano. “Entramos na reta final de 2024, mas ainda dá tempo de conseguir a sonhada vaga de estágio ou aprendizagem, e, durante a ação os interessados receberão toda assistência necessária”, conta.

Confira abaixo os endereços:

CIDADE – ENDEREÇO – MARATONA DE VAGAS CIEE

Bauru – Rua Luso Brasileira, n° 4-44, Sala 702 – Jardim Estoril

Avaré Rua – Rio de Janeiro, 1622 – Braz I

Botucatu – Rua Sete de Setembro, 10 A – lado – Jardim Central

Jaú – Av. do Café, 250 – Vila Netinho Prado (Dentro da Anhanguera)

Campinas – Av. Barão de Itapura, 2294, Sala 131 – Jardim Guanabara

Americana – R. Anhanguera, 40 – Centro

Hortolândia – Rua Zacarias Costa Camargo, 310

Indaiatuba – Av. Nove De Dezembro, 460 – Jardim Pedroso, UNIMAX, Bloco Vermelho

Jaguariúna – Rod. Dr. Gov. Adhemar Pereira de Barros – UNIFAJ Campus II, portaria 1, Bloco 05, sala 63.

Paulínia – Rua Salvador Lombardi Netto, 390 – Nova Paulínia

Vinhedo – Av. Benedito Storani, 1390 – Jardim Alves Nogueira

Jundiaí – Rua Cica, 1345 – Vila Rami

Atibaia – Rua José Alvim, 42, Sala 11 – Centro

Bragança Paulista – Rua São Francisco de Assis, 218, Sala 10 – Jardim São José

São João da Boa Vista – R. Guiomar Novaes, n° 185 – Centro

Marília – Av. das Esmeraldas, 821, Sala 704

Andradina – Rua Paes Leme, 1598 – Sala 2 – Centro

Araçatuba – Rua Maurício de Nassau, 1191 – Santana – FACULDADE FEA

Ourinhos – Avenida Altino Arantes 131, Sala 33 – Centro

Presidente Prudente – Rua Francisco Gomes, 75, Sala 705 – Jardim Paulistano

Adamantina – R. Nove de Julho, 730 – Centro

Piracicaba – Av. Independência, 724, loja 7 – Bairro Alto

Araraquara – Rua Antônia de Camargo Abreu, 51, 7° andar – sala 74, Vila Velosa

Limeira – Rua Sete de Setembro, 1163 – Sala 02 – Centro

Mogi Guaçu – Av. Mogi Mirim, 1249, Sala 32 – Areião

Porto Ferreira – Rua Francisco Prado, 396 – Centro

São Carlos – Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1515 – Vila Izabel

Ribeirão Preto – Av. Independência, 3840, Sala 125 – Res. Florida

Batatais – Rua Dom Bosco, 466 – Bairro Castelo

Franca – Av. Sete de Setembro, 500 – Sala 904 – Residencial Baldassari

Ituverava – Av Dr. José Aníbal Soares de Oliveira, 938 – Centro

Jaboticabal – Rua São Sebastião 179 – Centro – CEP 14870-290

Mococa – Av. Monsenhor Demóstenes Pontes, 2131 – Jardim São José

Sertãozinho – Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1380 – Centro

São José do Rio Preto – Av. Romeu Strazzi, 325, sala 403 – Vila Sinibaldi,

Barretos – Av. 29, 1131 – Centro

Jales – Av. Francisco Jalles, 3097 – Centro

Catanduva – Rua Alagoas, 137 – Centro

Votuporanga – Av. Vale do Sol, 4876, Vale do Sol

Olímpia – Rua São João 880, Jd. Glória

Santos – Praça dos Expedicionários, 19 – Conj. 43 – Vila Mathias

Caraguatatuba – Rua Taubaté, n° 520 – Sumaré

Sorocaba – Av. Antônio Carlos Comitre, 525, Sala 72 – Campolim

Itapetininga – Rua Saldanha Marinho, 804 – 3º andar Sala 13, Centro

Itu – Rua do Patrocínio, 716 – Centro, Campus II (Faculdade CEUNSP)

São Roque – Rua Pedro Vaz, 25 – Centro (Faculdade Cruzeiro do Sul)

São José dos Campos – Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 255 Edifício Le Classique – Salas 1303 e 1304 – Jardim Aquarius

Caçapava – R. Ten. Mesquita, 211 – Vila Pantaleão

Jacareí – R. Barão de Jacareí, 839 – Centro

Lorena – R. Dom Bôsco, 284 – Centro

Taubaté – The One Tower – Av. Itália, 928 – Sala 405 Edifício – Jardim das Nações