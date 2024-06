CIEE promove Maratona de Vagas em Jundiaí

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE promoverá uma Maratona de Vagas na cidade de Jundiaí, nos próximos dias 19 e 20 de junho, entre às 08h30 e 17h. Serão disponibilizadas 120 vagas para jovens e estudantes que desejam ingressar no mundo do trabalho, tanto pelo programa de aprendizagem quanto para o programa de estágio.

Os interessados devem comparecer ao espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping – Piso G3 – Ala Oeste, Av. Antonio Frederico Ozanan, 6000. É necessário levar os documentos de identidade para construir o perfil na plataforma da instituição, e, para aqueles que já realizaram o cadastro, a equipe do CIEE poderá auxiliar com dúvidas e buscas por oportunidades na região.

Serviço:

Maratona de Vagas Jundiaí

Data e Horário: 19 e 20 de junho, entre 08h30 e 17h

Local: Maxi Shopping | Av. Antonio Frederico Ozanan, 6000