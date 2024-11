Cidades do interior de SP ganham reforço na segurança com inauguração de sede da Força Tática da PM

A nova sede da Companhia de Força Tática do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior foi inaugurada nesta segunda-feira (4), em Americana. A unidade foi construída em um local estratégico e atende também os municípios de Santa Bárbara D’Oeste, Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, beneficiando uma população de cerca de 560 mil habitantes.

A obra foi concluída em outubro deste ano. Com investimento estadual de R$ 1,6 milhão, a unidade passa a estar situada no mesmo terreno da sede do batalhão e do Instituto Médico Legal da cidade.

“A Força Tática está cada vez mais consolidada no estado de São Paulo. Vocês prestam um apoio fundamental aos policiais de patrulhamento em ocorrências de alto risco, salvando a vida deles e da população. Graças à doutrina passada pela instituição, os senhores fazem com excelência esse trabalho”, disse o comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas.

O evento de inauguração da companhia também contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. “O que nos move é fazer a diferença de maneira jamais vista aqui no estado. Quem merece os parabéns pela redução dos indicadores criminais são vocês, que agora terão melhores condições de trabalho para se sentirem cada vez mais motivados a salvar a vida do próximo”, afirmou.

O secretário também foi agraciado com um presente entregue por policiais que atuam na companhia. Os cabos Gonzales e Celso foram homenageados com um certificado pelos serviços prestados na região do Comando de Policiamento do Interior 9.

A Companhia de Força Tática foi fundada em 1991 e atualmente está sob o comando do capitão Antônio Carlos Filho. A unidade especializada da PM atende, em média, 14 ocorrências por mês, sendo a maioria por tráfico de drogas, furto de veículos e captura de procurados.

Queda de furtos, roubos, homicídios e estupros na região

Na região de Americana, que inclui mais de 50 municípios do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9, houve redução no número de furtos, roubos, homicídios e estupros neste ano.

Os roubos tiveram as maiores quedas. De janeiro a setembro deste ano, foram 3,1 mil ocorrências — redução de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os roubos de veículos diminuíram 30%, fechando o período com 1,2 mil registros.

Já os furtos em geral e de veículos reduziram 2,5% e 8%, respectivamente.

Os casos de homicídio tiveram redução de 6,7%, com 153 casos nos nove primeiros meses deste ano. Já os de estupros diminuíram 2,2% em relação ao ano anterior.