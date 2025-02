Cicinho Moreira sugere criação do selo Empresa Amiga da Juventude

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou um projeto de lei para a criação do Selo Empresa Amiga da Juventude. O objetivo da proposta é incentivar empresas do setor privado, localizadas em São Caetano do Sul, a contribuírem para a inserção de jovens no mercado de trabalho, sua formação profissional e a prevenção e erradicação do trabalho infantil.

“O Selo Empresa Amiga da Juventude não apenas incentiva a contratação de jovens, mas também promove práticas empresariais éticas, como a prevenção do trabalho infantil e o apoio à educação. Além disso, estimula o investimento social das empresas em ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos jovens e de suas famílias”, explicou Cicinho Moreira na justificativa do projeto. A proposta será analisada pelas comissões da Casa Legislativa e, posteriormente, encaminhada para votação em plenário.

O parlamentar destacou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico do município. “Esta iniciativa busca fortalecer as políticas de apoio à juventude, promovendo oportunidades de primeiro emprego, estágios e aprendizagem profissional. Ao mesmo tempo, visa reconhecer e valorizar as empresas que se comprometem com a responsabilidade social e o desenvolvimento da comunidade local.”

Conforme o projeto, o Selo Empresa Amiga da Juventude será concedido a empresas que tenham sede ou filial no município e adotem medidas administrativas voltadas à formação profissional e ao primeiro emprego de adolescentes e jovens, com idade entre 14 e 29 anos. “Acreditamos que esta medida contribuirá significativamente para o desenvolvimento socioeconômico de São Caetano do Sul, fortalecendo o vínculo entre o setor empresarial e a comunidade jovem”, finalizou Cicinho Moreira.