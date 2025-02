Presidentes das Comissões da Câmara de São Caetano são definidos

Na última quarta-feira (5), os membros das Comissões Permanentes da Câmara de São Caetano do Sul definiram seus presidentes e vices para o biênio 2025-2026. Os vereadores escolhidos terão uma atuação estratégica no fortalecimento das ações legislativas, garantindo transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos e na elaboração de leis alinhadas aos interesses da cidade.

A Comissão de Finanças e Orçamento, responsável por analisar e fiscalizar as contas públicas e o orçamento municipal, será presidida pelo vereador Cicinho Moreira (PL), com o vereador Marcel Munhoz (PP) como vice-presidente.

Cicinho Moreira destacou a importância da Comissão para o desenvolvimento do município.

“A Comissão de Finanças e Orçamento é essencial para garantir a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Nosso trabalho será focado em garantir que o dinheiro do contribuinte seja investido de forma responsável e em áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Estou honrado com a confiança depositada em mim e comprometido em trabalhar no prol de São Caetano do Sul”, afirmou.

Já a Comissão de Justiça e Redação, responsável por analisar a constitucionalidade e a legalidade dos projetos de lei, será presidida pelo vereador Gilberto Costa (PP), com o vereador Bruno Vassari (PSB) ocupando a vice-presidência.

Gilberto Costa ressaltou a relevância da Comissão para o fortalecimento da democracia e da legalidade no Legislativo municipal.

“A Comissão de Justiça e Redação é um dos pilares da Casa, pois garante que todas as propostas estejam de acordo com a legislação vigente. Nosso objetivo é garantir que as leis aprovadas reflitam os anseios da população e contribuam para o desenvolvimento justo e equilibrado de nossa cidade. Quero agradecer a confiança dos parlamentares e reafirmar meu compromisso com um trabalho sério e transparente”, declarou.

As Comissões desempenham um papel fundamental na tramitação das matérias legislativas, garantindo que os projetos analisados sejam planejados de maneira criteriosa e técnica antes de seguirem para votação em plenário.

Composição das Comissões

Foram eleitos para a Comissão de Justiça e Redação os vereadores Bruno Vassari (PSB), Fábio Soares (Republicanos), Gilberto Costa (PP), Luis Galarraga (PL) e Olyntho Voltarelli (PSD). Já para a Comissão de Finanças e Orçamento foram eleitos os vereadores Cicinho Moreira (PL), Professor Pio Mielo (PSD), Parra (Podemos), Marcel Munhoz (PP) e Welbe Macedo (PSB).