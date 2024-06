Cicinho Moreira ressalta a importância de espaços esportivos para a população

O vereador Cicinho Moreira (PL) participou na noite de sexta-feira (21/6) do evento que marcou entrega do campo de futebol com gramado sintético e a revitalização do Centro Esportivo e Recreativo (CER) Luiz Baraldi (Gisela), no bairro Boa Vista.

Para o parlamentar, é fundamental a criação de mais espaços esportivos para o uso da população. “A criação de locais para a prática esportiva proporciona oportunidades para relaxamento e recreação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, ajuda a reduzir o estresse e promove o bem-estar geral”, comemorou.

O vereador ressaltou o papel da administração municipal na formulação de políticas públicas para que mais pessoas pratiquem esportes. “O investimento contínuo e eficaz nessas políticas é essencial para colher esses benefícios a longo prazo” , afirmou. “O esporte pode ser um poderoso meio de inclusão social, proporcionando oportunidades para pessoas de diferentes origens econômicas, culturais e sociais se envolverem em atividades comuns”, complementou Cicinho Moreira.

No total, o investimento foi de R$ 2.456.818,51, dentro do Pró-Clubes, programa lançado em 2023, visando a requalificação dos centros esportivos da cidade. A revitalização incluiu as seguintes benfeitorias: nivelamento dos campos; execução da drenagem; execução de três quadras de beach tennis e gramas sintéticas; troca de alambrado; execução de plantio da grama batatais; recuperação de todas as partes hidráulica e elétrica do complexo; pintura geral; troca total da iluminação das duas quadras (externa e interna) e vestiários.