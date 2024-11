Cicinho Moreira propõe melhorias para segurança e mobilidade em São Caetano

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou indicação visando melhorias nas áreas de segurança pública e mobilidade urbana. Os pedidos são fruto de atendimentos aos munícipes em seu gabinete e requerem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da população.

O parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), o aumento das rondas no entorno do Centro de Referência Especial de Assistência Social (Creas), localizado na rua Antônio Bento, 180, no bairro Santo Antônio.

O vereador também encaminhou um ofício para a 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, que atende São Caetano, solicitando patrulhamento intensivo na área. “As rondas periódicas da GCM e da Polícia Militar devem minimizar a sensação de insegurança. Contamos sempre com o bom trabalho das nossas forças de segurança para o bem-estar da população”, ressaltou o vereador.

Além disso, Cicinho Moreira solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a implantação de uma faixa de carga e descarga na rua Bom Pastor, 458, no bairro Oswaldo Cruz.

“A realização desse serviço é necessária devido ao recebimento de mercadorias pelos comerciantes. Contamos com o bom trabalho da Semob para organizar o fluxo da via e garantir a segurança de quem vive ou transita pela localidade”, acrescentou Cicinho Moreira.