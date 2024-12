Cicinho Moreira propõe medidas para reforçar segurança e manutenção em São Caetano

O vereador Cicinho Moreira (PL) protocolou indicações voltadas para melhorias nas áreas de segurança pública e saneamento, atendendo a demandas recebidas em seu gabinete. Os pedidos visam garantir o bem-estar da população e exigem a atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul.

Entre as solicitações, Cicinho Moreira solicitou à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg) a instalação de uma câmera de monitoramento PTZ 360 graus na Rua Porto Calvo, 315, no bairro Oswaldo Cruz.

O parlamentar destacou a importância da tecnologia como aliada na segurança pública e no reforço da sensação de proteção para moradores e comerciantes locais. “A instalação dessa câmera é um passo fundamental para combater práticas criminosas e trazer mais tranquilidade à comunidade”, afirmou.

Além disso, o vereador requisitou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) a poda de árvores na Rua Nazaret, entre os números 1500 e 1518, no bairro Barcelona.

“A poda é essencial para prevenir acidentes e facilitar a circulação de pedestres e veículos. É importante que as árvores sejam cuidadas de forma adequada, garantindo um ambiente urbano seguro e saudável para todos. Contamos com o eficiente trabalho do Saesa para atender essa necessidade e assegurar a segurança dos moradores e transeuntes da região”, completou Cicinho Moreira.