Cicinho Moreira indica melhorias nas áreas de segurança e mobilidade

O vereador Cicinho Moreira (PL) encaminhou indicações para melhorias nas áreas de segurança pública e mobilidade urbana.

O vereador solicitou à Secretaria Municipal de Segurança (Seseg) a instalação de uma câmera de monitoramento (PTZ 360º graus) na confluência da rua Rio Grande da Serra com a rua São Sebastião, no bairro Mauá. “Ao monitorar constantemente a área, a câmera pode alertar as autoridades e os residentes sobre situações de emergência, como acidentes de trânsito, comportamentos suspeitos, permitindo assim uma resposta rápida e eficaz das nossas forças de segurança”, disse.

Na área de mobilidade urbana, o vereador encaminhou solicitação à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) para realizar estudos para a instalação de uma faixa amarela na rua Pedro José Lorenzini, 61, bairro Centro. “Essa sinalização trará uma melhor organização do espaço, uma vez que neste local existe uma garagem e muitos motoristas estão estacionando irregularmente, causando transtornos aos moradores”, ressalta.

Em outra indicação, o vereador solicita à Semob estudos para instalação de uma rotatória no cruzamento entre a rua Serafim Carlos e a rua Bom Pastor, no bairro Oswaldo Cruz. “A instalação desta rotatória se faz necessária, devido a alguns acidentes ocorridos neste local”, afirma. “Contamos com o bom trabalho da Semob para segurança de motoristas, ciclistas e pedestres”, acrescenta Cicinho Moreira.