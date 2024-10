Cia Suno resgata a tradição do circo de lona com o espetáculo Malgandra Cirko

Com apresentações gratuitas no Sesc Ipiranga, dias 09 e 30/11, sábados 16h, o espetáculo Malgandra Cirko, da Cia Suno faz um resgate ao romantismo nômade do circo de lona. Retomando a rica atmosfera e a tradição do picadeiro, o público terá acesso ao show exclusivo e aos clássicos do circo como: números de mágica, contorcionismo, malabarismos, acrobacias e equilibrismos.

Malgranda, quer dizer pequeno em Esperanto (língua de origem do nome Suno), e consiste em um espetáculo de circo em miniatura, com pano de roda, espias, camarim e picadeiro. Apresentado pela atriz circense Helena Figueira e o palhaço e malabarista Duba Becker, possui um formato de esquetes (cenas curtas), com duração em média de 20 minutos.

A cia foi fundada em 1998, na cidade de Santos, São Paulo, por um grupo de amigos que sonhavam criar um núcleo de pesquisa cênica na cidade de Santos e hoje possui 16 espetáculos em seu repertório. Além de se dedicar à arte circense, a Cia Suno assinou a coreografia da comissão de frente de escolas de samba como: X9 Santista, Gaviões da Fiel e Rosas de Ouro.

Serviço:

Circo | Malgranda Cirko – Com Cia. Suno

Dias 09 e 30/11 sábados, 16h

Livre. Grátis

Duração: 120 minutos – com apresentações a cada 20 minutos

Sesc Ipiranga

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiranga – São Paulo SP | (11) 3340-2000